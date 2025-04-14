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Зеленский высказался против переговоров с Россией

Зеленский выступил против переговоров с Россией и заявил о недоверии Москве
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Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил против переговоров с Россией, заявив, что Киев «не может доверять» Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией», — утверждает он.

Вместе с тем Зеленский заявил, что считает неправильным стремление США остаться нейтральными в конфликте. По мнению украинского лидера, в Соединенных Штатах при администрации президента Дональда Трампа «преобладают российские нарративы».

До этого Зеленский пригласил Трампа на Украину. Украинский президент добавил, что после приезда на Украину Трамп поймет, что Россия якобы «сделала» с Украиной.

В свою очередь заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский отмечал, что переговоры РФ и США по Украине продолжаются только в двустороннем формате.

Ранее Зеленский сделал признание по вопросу территорий Украины.

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