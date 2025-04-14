Зеленский пригласил Трампа на Украину

Зеленский позвал Трампа на Украину, чтобы посмотреть на людей

Президент Украины Владимир Зеленский позвал американского лидера Дональда Трампа посетить страну. Его слова приводит AFP.

«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — сказал он.

Зеленский добавил, что после приезда на Украину Трамп поймет, что президент России Владимир Путин «сделал со страной».

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Американский президент выразил уверенность в том, что, в отличие от европейских лидеров, ему удастся достичь прогресса в этом вопросе.

По словам Трампа, в процессе обсуждения мирных переговоров наблюдается положительная динамика.

Ранее в Раде уличили Зеленского в желании «кинуть Трампа» в сделке по недрам.