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Зеленский пригласил Трампа на Украину

Зеленский позвал Трампа на Украину, чтобы посмотреть на людей
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский позвал американского лидера Дональда Трампа посетить страну. Его слова приводит AFP.

«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — сказал он.

Зеленский добавил, что после приезда на Украину Трамп поймет, что президент России Владимир Путин «сделал со страной».

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что главы России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Американский президент выразил уверенность в том, что, в отличие от европейских лидеров, ему удастся достичь прогресса в этом вопросе.

По словам Трампа, в процессе обсуждения мирных переговоров наблюдается положительная динамика.

Ранее в Раде уличили Зеленского в желании «кинуть Трампа» в сделке по недрам.

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