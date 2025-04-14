Трамп призвал лишить шоу «60 минут» лицензии после эфира с Зеленским

Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии американское шоу «60 минут» после эфира с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

«Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают», — пояснил американский президент.

Зеленский в эфире шоу «60 минут» выступил против переговоров с Россией и обвинил США в том, что у них якобы схожая с Москвой позиция.

До этого Зеленский в интервью CBS заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическими переговорами.

Зеленский также признал, что у Украины нет достаточного количества сил, чтобы вернуть утраченные территории. В такой ситуации, добавил украинский лидер, Киев все равно не намерен признавать утраченные территории.

Ранее Зеленский раскрыл потери ВСУ за все время конфликта.