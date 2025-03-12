США обсудят с Россией санкции на переговорах. Когда их могут снять?

Рубио заявил, что на будущих переговорах обсудят вопросы санкций ЕС и активов РФ

На будущих переговорах с Россией могут обсудить введенные ЕС против нее санкции, а также тему замороженных активов, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В Кремле попытки Запада изъять замороженные российские активы ранее назвали незаконными, а также предупредили о серьезных юридических последствиях в случае реализации этих намерений. Что говорят о санкциях против России и заморозке средств в США и Европе — в материале «Газеты.Ru».

С Россией обсудят санкции

Во время будущих переговоров Россия сама поднимет волнующие ее вопросы, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио.

«Европейцы ввели ряд санкций против России. Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придем, она поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе [российских] замороженных активов и так далее», — предположил он.

По словам Рубио, европейские союзники Украины «обязательно должны будут участвовать» в любой возможной сделке.

Что говорят в Штатах

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявлял, что антироссийские санкции в конце концов отменят.

«Нет, мы ни с кого не снимали никаких санкций. Я полагаю, что это произойдет в какой-то момент», — ответил он на вопрос о перспективах отмены введенных Штатами ограничений.

По словам американского лидера, ослабление санкций станет возможным после заключения мирного соглашения по Украине.

«Нет. <...> Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение. Но я думаю, мы ослабим [санкции]», — подчеркнул Трамп.

Чуть раньше источники агентства Reuters сообщали, что правительство США изучает варианты быстрого смягчения антироссийских санкций, затрагивающих энергетический сектор страны. Штаты, как отметили собеседники издания, могут пойти на этот шаг в случае согласия России прекратить боевые действия в зоне СВО.

В то же время источники дали понять, что «эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США снимут санкции без уступок со стороны России». Администрация Трампа хочет отменить ограничения в случае необходимости так быстро, чтобы «избежать потрясений», когда снимались другие санкции.

Говоря о замороженных российских активах, президент Трамп допускал их использование для поставок оружия Украине.

«Мы говорили об этом неоднократно — об использовании замороженных российских активов для покупки [Украиной] американского оружия», — заявлял в конце января спецпредставитель американского лидера Кит Келлог.

По его словам, такие поставки принесли бы пользу «не только Украине, но и американской оборонной промышленности».

Позиция Европы

Страны ЕС и G7 после начала спецоперации заморозили почти половину валютных резервов России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд находятся в Евросоюзе, в основном — на счетах одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем Euroclear.

Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню на прошлой неделе анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи за счет процентов от замороженных российских активов. На €195 млн ВСУ поставят снаряды и планирующие авиабомбы.

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил минфину изучить возможные последствия предполагаемого изъятия замороженных средств России.

«Президент республики и премьер-министр поручили (главе минфина. — «Газета.Ru») Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения <…> Очевидно, это очень заманчиво (для стран Евросоюза. — «Газета.Ru»). У нас здесь €230 млрд», — заявила официальный представитель французского правительства Софи Прима.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал сложным вопрос использования российских активов.

«Мы должны сделать дополнительную работу, и я ее делаю, чтобы посмотреть, какие другие возможности есть, вместе с другими странами. Не буду делать вид, что это просто», — объяснил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в то же время заявил, что страна получила от Британии средства, обеспеченные доходами от замороженных активов России. Речь, по его словам, идет о 752 млн фунтов стерлингов.

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, в ЕС не поддерживают идею использования российских средств из-за возможных рисков. Каллас добавила, что некоторые европейские государства выступают против изъятия активов РФ.

Что говорят в России

Российские власти неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ ответит на конфискацию замороженных средств.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что попытки изъятия замороженных российских активов будут иметь для Запада серьезные юридические последствия.

«Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий. Это очень серьезно. И, конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия», — подчеркнул он.

Комментируя решение руководства Франции передать Украине доходы от замороженных российских средств, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «отвечать за свои действия и возвращать украденное все равно придется.

«Это касается всех европейских клептократов, кто решит продолжить преступную практику присвоения чужого», — объяснил он.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что заморозка активов России на Западе — воровство, которое не останется безнаказанным. По словам главы государства, украв российские активы западные страны сделают очередной шаг к разрушению созданной ими же системы.