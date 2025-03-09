Во Франции заявили, что выделят ВСУ средства с замороженных активов России

Власти Франции передадут Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных активов России. Об этом в интервью газете La Tribune Dimanche заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню.

По данным Ouest-France, сумма, собранная за счет активов, позволит поставить Украине 155-мм снаряды и планирующие авиабомбы AASM, которыми вооружены украинские истребители «Мираж — 2000».

О том, когда было принято такое решение, неизвестно.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна получила первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов за рубежом. До этого он отмечал, что Украина планирует получить $300 млрд российских активов.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение Британии передать Украине российские активы.