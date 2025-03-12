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Глава госдепа США высказался о санкциях ЕС против России

Рубио: вопрос о санкциях ЕС против РФ будет затронут на переговорах по Украине
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вопрос антироссийских санкций Евросоюза будет затронут в ходе диалога об урегулировании украинского конфликта, считает госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС.

«Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придем, она поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться», — сказал глава госдепа.

Он добавил, что судьбу замороженных активов РФ сторонам также придется обсудить.

8 марта агентство Reuters сообщило, что Белый дом поручил минфину изучить варианты снятия санкций против энергетического сектора России на фоне предстоящих переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом уточнялось, что Вашингтон также обсуждает возможность ужесточения санкционного давления, увязывая его с ходом конфликта.

До этого Американская торговая палата в России (AmCham Russia) предложила снять санкции со сфер авиации, банков и возобновить экспорт предметов роскоши. Отмечалось, что по этому вопросу AmCham Russia объединяет усилия с Франко-Российской торгово-промышленной палатой.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского «на место».

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