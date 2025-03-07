Великобритания перевела Украине средства, обеспеченные российскими активами

Украина получила первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов за рубежом. Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

«На Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов», — сообщил он.

Шмыгаль уточнил, что Киев получил 752 млн фунтов.

До этого украинский премьер отмечал, что Украина планирует получить $300 млрд российских активов.

3 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе не поддерживают использование замороженных активов РФ из-за вероятности возникновения различных рисков. По ее словам, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных российских денег и у них на то есть несколько доводов. Каллас не уточнила, что именно это за доводы.

Ранее Туск заявил, что противники суверенитета Украины способствуют «триумфу» Путина.