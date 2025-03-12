Макрон дал правительству поручение по российским активам

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министерству финансов республики тщательно изучить последствия возможного изъятия замороженных активов России. Об этом в эфире Sud Radio заявила официальный представитель французского правительства Софи Прима.

Она отметила, что в настоящее время позиция властей Франции состоит в том, что вопрос изъятия российских заблокированных активов не стоит.

«Однако президент республики и премьер-министр поручили (главе Минфина. — «Газета.Ru») Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. <…> Очевидно, это очень заманчиво (для стран Евросоюза. — «Газета.Ru»). У нас здесь €230 млрд», — сказала Прима.

На прошлой неделе министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что власти Франции передадут Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных активов РФ.

Позже спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя такие планы французских властей, заявил, что они идут вразрез со всеми нормами международного права. По его словам, в конце концов европейским странам придется вернуть «украденное» у Москвы.

Ранее во Франции предложили использовать заблокированные активы РФ как одну из гарантий безопасности для Украины.