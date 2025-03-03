Стармер назвал очень сложным вопрос использования замороженных российских активов

Вопрос использования замороженных российских активов является очень сложным. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в палате общин парламента Соединенного Королевства, сообщает ТАСС.

По его словам, Лондон продолжит работать над поиском легального механизма для изъятия замороженных активов РФ.

«Что касается замороженных активов — это очень сложный вопрос, не прямолинейный. Мы должны сделать дополнительную работу, и я ее делаю, чтобы посмотреть, какие другие возможности есть, вместе с другими странами. Не буду делать вид, что это просто», — сказал премьер.

3 марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европе не поддерживают использование замороженных активов РФ из-за вероятности возникновения различных рисков. По ее словам, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных российских денег и у них на то есть несколько доводов. Каллас не уточнила, что именно это за доводы.

Ранее в Европе призвали потратить замороженные активы России на оружие для Украины.