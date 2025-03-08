Белый дом поручил подготовить план смягчения санкций против России

США рассматривают возможность быстрого смягчения санкций против российского энергетического сектора в случае прекращения боевых действий на Украине. По данным Reuters, Белый дом поручил минфину изучить варианты снятия ограничений на фоне предстоящих переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом Вашингтон также обсуждает возможность ужесточения санкционного давления, увязывая его с ходом конфликта.

Правительство США изучает способы быстрого смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора на случай, если Москва согласится прекратить боевые действия на Украине. Об этом Reuters сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

В начале этой недели агентство сообщило, что Соединенные Штаты разрабатывают планы по возможной отмене российских санкций в отношении отдельных юридических и физических лиц, однако на тот момент не было ясно, будет ли эта инициатива охватывать российскую нефтегазовую отрасль.

Сейчас же стало известно, что Белый дом попросил министерство финансов изучить варианты смягчения энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным о прекращении конфликта на Украине, сообщили источники.

По их словам, этот план позволит Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения.

Однако источники дали Reuters понять, что «эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США снимут санкции без уступок со стороны России».

Трамп говорил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии в ближайшие недели, чтобы обсудить соглашение о прекращении боевых действий на Украине. Аналитики считают, что смягчение санкций, вероятно, может стать центральным элементом любого договора.

В пятницу Трамп также поднял вопрос о введении более масштабных санкций США против России и призвал Москву и Киев продолжить переговоры о мирном соглашении. Угроза Трампа прозвучала после того, как российские войска ночью нанесли удар по украинской энергетической и газовой инфраструктуре, отмечает Reuters. Подобная атака стала первой с тех пор, как США приостановили помощь и отправку разведданных Украине.

Источники сообщили, что администрация Трампа хочет иметь возможность быстро снять санкции и не тратить время на подготовку к этому шагу, чтобы «избежать потрясений в США, когда снимались другие санкции».

Например, отмечает Reuters, задержки со снятием санкций США с российского производителя алюминия «Русала» в 2019 году привели к сбоям в работе компаний транспортной, строительной и упаковочной отраслей, а также способствовали росту цен на алюминий на 30%.

Американский минфин также изучает, как полный возврат России отразится на мировых ценах на нефть и как это может изменить торговые модели, из-за которых европейские рынки переориентировались с российских поставок на поставки из США.

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То ли ужесточить то ли ослабить

3 марта Reuters сообщило, что администрация Трампа поручила Госдепу и минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в ходе переговоров с Москвой.

Однако 7 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до заключения соглашения о перемирии на Украине.

«Поскольку Россия сейчас наносит серьезный урон Украине на поле боя, я настоятельно рассматриваю введение масштабных санкций в банковском секторе и повышение пошлин против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и заключен окончательный мир», — написал он в соцсети Truth Social.

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент накануне заявил, что Вашингтон готов без колебаний ввести ограничения против российской энергетики, если это поможет достичь мира.