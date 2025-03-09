Володин оценил планы Франции передать Украине доходы от активов РФ

Планы французских властей до конца 2025 года поставить на Украину оружие общей стоимостью €195 млн за счет использования доходов от заблокированных активов РФ идут вразрез со всеми нормами международного права. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, комментарий которого опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Очевидная истерия от бессилия окончательно взяла верх над разумом», — отметил законодатель.

По его словам, в конце концов европейским странам придется вернуть «украденное» у Москвы.

Также депутат выразил уверенность, что политики в Париже пребывают в состоянии «исторической амнезии». По этой причине они забыли, какой вклад русские внесли в победу над нацизмом.

«Сейчас, 80 лет спустя после Победы, [французское руководство] вновь, не стесняясь, финансирует неонацистов», — подчеркнул Володин.

9 марта министр обороны Франции Себастьен Лекорню анонсировал выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму €195 млн. Как он отметил, поставки оружия в зону конфликта будут профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее во Франции предложили использовать заблокированные активы РФ как одну из гарантий безопасности для Украины.