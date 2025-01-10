«Как бы Россия ни старалась». В Литве назвали Калининградскую область своей частью

С чего все началось
Девятого января стало известно о переименовании музея литовского поэта XVIII века, основоположника реалистического направления в литовской литературе Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.
«Музей был переименован в декабре 2024 года по рекомендации министерства по культуре и туризму Калининградской области. Новое официальное название: Литературный музей в поселке Чистые Пруды», — рассказали в Калининградском областном историко-художественном музее (КОИХМ).
Там добавили, что имя литовского поэта в экспозициях сохранили и продолжают рассказывать о нем во время экскурсий, а в работе музея в целом ничего не изменилось.
«Кроме того, название объекта культурного наследия регионального значения, в котором расположен музей, осталось прежним — «Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса», — добавили в музее.
Что сказал Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал переименование музея Кристионаса Донелайтиса «неприемлемой попыткой переписать историю».
«Что дальше? Сжигание книг?» — написал он в социальной сети.
По мнению Науседы, нужно сохранить «наследие Малой Литвы» — бывшего региона Пруссии, когда-то существовавшего на территории современной Калининградской области.
В Госдуме слова Науседы назвали провокацией. Депутат Алексей Чепа усомнился в том, что за заявлениями со стороны Литвы последуют какие-либо шаги. Парламентарий пообещал, что Россия будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий. К любым действиям будут относиться «самым серьезным образом», добавил он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление президента Литвы «влажными историческими фантазиями», а самого Науседу — «дурилкой картонной». По словам Захаровой, литовским политикам следует «учить историю».
Караляучюс — так в Литве называли Калининград. До 4 июля 1946 года город назывался Кенигсберг. Красная армия освободила его 9 апреля 1945 года.
Притязания на Калининград
В конце марта 2022-го об «оккупации» Калининградской области внезапно заявили в Польше. Бывший командующий сухопутными войсками республики генерал Вальдемар Скшипчак заявил о «претензиях Варшавы на Калининград».
«Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши», — процитировала его газета Do Rzeczy.
По мнению Скшипчака, хоть Калининградская область и «не имеет военного значения», Польша якобы вправе претендовать на нее. Генерал добавил, что регион с 1945 года «оккупирует» Россия.
Заявление Скшипчака о необходимости поднять этот вопрос тогда прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Как поднимет, так и опустит», — ответила она.
В мае 2023 года польский комитет по стандартизации географических названий рекомендовал использовать в польской речи вместо Калининграда Królewiec (Крулевец. — «Газета.Ru»). Как уточнило издание wiadomosci.wp.pl, Калининградскую область в Польше решили называть Кенигсбергской.
«Каждое государство вправе использовать в своем языке традиционные названия, составляющие его культурное наследие, но оно не может быть принуждено к использованию в своем языке неприемлемых наименований», — объяснили представители комитета.
Тогдашний губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал не реагировать на решение о «переименовании» города польскими властями.
Позже Калининград Кенигсбергом назвал глава минобороны Германии Борис Писториус, затем с инициативой о переименовании города выступили эстонские депутаты. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил идею парламентариев желанием продемонстрировать уровень русофобии.
«Депутатам ЕС и вновь к ним присоединившимся бывшим советским республикам неймется для того, чтобы показать Старой Европе, что они такие же русофобы, как и Польша, Франция, Германия, и хотят в этом общем ряду занимать первые места», — высказался депутат.
Постарались отметиться и в Литве. Депутаты сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене призвали называть Калининград Караляучюсом. В пресс-службе правительства Калининградской области подчеркнули, что инициатива не заслуживает никакого внимания, а инициативу литовских парламентариев объяснили желанием «оседлать польский медиатренд».