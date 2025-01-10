«Как бы Россия ни старалась». В Литве назвали Калининградскую область своей частью

Президент Литвы Гитанас Науседа высказал притязания на Калининградскую область и назвал Калининград исторически литовским городом. Так он отреагировал на решение переименовать Мемориальный музей Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые пруды — по мнению Науседы, в регионе необходимо сохранить следы литовской культуры. Это не первая попытка западных стран «приписать» себе самый западный регион России.

С чего все началось

Девятого января стало известно о переименовании музея литовского поэта XVIII века, основоположника реалистического направления в литовской литературе Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.

«Музей был переименован в декабре 2024 года по рекомендации министерства по культуре и туризму Калининградской области. Новое официальное название: Литературный музей в поселке Чистые Пруды», — рассказали в Калининградском областном историко-художественном музее (КОИХМ).

Там добавили, что имя литовского поэта в экспозициях сохранили и продолжают рассказывать о нем во время экскурсий, а в работе музея в целом ничего не изменилось.

«Кроме того, название объекта культурного наследия регионального значения, в котором расположен музей, осталось прежним — «Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса», — добавили в музее.

Что сказал Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал переименование музея Кристионаса Донелайтиса «неприемлемой попыткой переписать историю».

«Что дальше? Сжигание книг?» — написал он в социальной сети.

По мнению Науседы, нужно сохранить «наследие Малой Литвы» — бывшего региона Пруссии, когда-то существовавшего на территории современной Калининградской области.

Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом! Гитанас Науседа Президент Литвы

В Госдуме слова Науседы назвали провокацией. Депутат Алексей Чепа усомнился в том, что за заявлениями со стороны Литвы последуют какие-либо шаги. Парламентарий пообещал, что Россия будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий. К любым действиям будут относиться «самым серьезным образом», добавил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление президента Литвы «влажными историческими фантазиями», а самого Науседу — «дурилкой картонной» . По словам Захаровой, литовским политикам следует «учить историю».

Караляучюс — так в Литве называли Калининград. До 4 июля 1946 года город назывался Кенигсберг. Красная армия освободила его 9 апреля 1945 года.

Притязания на Калининград

В конце марта 2022-го об «оккупации» Калининградской области внезапно заявили в Польше. Бывший командующий сухопутными войсками республики генерал Вальдемар Скшипчак заявил о «претензиях Варшавы на Калининград».

«Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши» , — процитировала его газета Do Rzeczy.

По мнению Скшипчака, хоть Калининградская область и «не имеет военного значения», Польша якобы вправе претендовать на нее. Генерал добавил, что регион с 1945 года «оккупирует» Россия.

Заявление Скшипчака о необходимости поднять этот вопрос тогда прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Как поднимет, так и опустит», — ответила она.

В мае 2023 года польский комитет по стандартизации географических названий рекомендовал использовать в польской речи вместо Калининграда Królewiec (Крулевец. — «Газета.Ru»). Как уточнило издание wiadomosci.wp.pl, Калининградскую область в Польше решили называть Кенигсбергской .

«Каждое государство вправе использовать в своем языке традиционные названия, составляющие его культурное наследие, но оно не может быть принуждено к использованию в своем языке неприемлемых наименований», — объяснили представители комитета.

Тогдашний губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал не реагировать на решение о «переименовании» города польскими властями.

Знаете, как, по-моему, Марк Твен сказал: «Никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом». Антон Алиханов Губернатор Калининградской области в 2017–2024 годах (и.о. с октября 2016-го)

Позже Калининград Кенигсбергом назвал глава минобороны Германии Борис Писториус, затем с инициативой о переименовании города выступили эстонские депутаты. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий объяснил идею парламентариев желанием продемонстрировать уровень русофобии.

«Депутатам ЕС и вновь к ним присоединившимся бывшим советским республикам неймется для того, чтобы показать Старой Европе, что они такие же русофобы, как и Польша, Франция, Германия, и хотят в этом общем ряду занимать первые места», — высказался депутат.

Постарались отметиться и в Литве. Депутаты сейма Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене призвали называть Калининград Караляучюсом. В пресс-службе правительства Калининградской области подчеркнули, что инициатива не заслуживает никакого внимания, а инициативу литовских парламентариев объяснили желанием «оседлать польский медиатренд».