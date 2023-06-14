Алиханов призвал не реагировать на решение Польши о смене названия Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призывает не реагировать на решение Польши о «переименовании» Калининграда. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Знаете, как, по-моему, Мартынов сказал: «никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом», — сказал Алиханов.

Ранее сообщалось, что в Польше начали менять дорожные указатели с надписью «Калининград» после решения властей переименовать город в Крулевец (Królewiec). Уточняется, что работы по замене проводятся в Варминьско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью. По данным Генеральной дирекции национальных дорог и автострад, в ходе всего будут заменены 26 указателей. Из них 14 будут изготовлены заново, а на 12 название Калининграда будет заклеено наклейкой с надписью «Крулевец» в целях экономии.

Использовать название Калининград на польском языке теперь не рекомендуется. Калининградскую область же теперь следует называть Крулевецкой областью. Изменения вступили в силу в Польше со дня объявления 9 мая 2023 года.