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Алиханов призвал не реагировать на решение Польши о смене названия Калининграда

Алиханов о решении Польши о переименовании Калининграда: «никогда не спорь с идиотом»

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призывает не реагировать на решение Польши о «переименовании» Калининграда. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Знаете, как, по-моему, Мартынов сказал: «никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом», — сказал Алиханов.

Ранее сообщалось, что в Польше начали менять дорожные указатели с надписью «Калининград» после решения властей переименовать город в Крулевец (Królewiec). Уточняется, что работы по замене проводятся в Варминьско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью. По данным Генеральной дирекции национальных дорог и автострад, в ходе всего будут заменены 26 указателей. Из них 14 будут изготовлены заново, а на 12 название Калининграда будет заклеено наклейкой с надписью «Крулевец» в целях экономии.

Использовать название Калининград на польском языке теперь не рекомендуется. Калининградскую область же теперь следует называть Крулевецкой областью. Изменения вступили в силу в Польше со дня объявления 9 мая 2023 года.

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