Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой» из-за слов о Калининграде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград якобы исторически является литовским городом и должен носить название Караляучюс. В своем Telegram-канале она назвала это «влажными историческими фантазиями» от «очередной дурилки картонной».

Поводом для заявления президента Литвы стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Литовский лидер выразил несогласие с решением о переименовании музея. Он призвал сохранить исчезающие следы литовской культуры в российском регионе, а также заявил, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

В ответ на это представитель МИД России напомнила, что столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас благодаря Иосифу Сталину. Кроме того, крупнейший порт был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря подвигу Красной армии, указала она. По ее словам, эти «подарки» от СССР Литве недобитые потомки «лесных братьев» не могут простить Москве.

«Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся «народное» хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий «независимости» уже почти ничего не осталось», — написала Захарова.

Ранее президент Литвы признал, что Россия не страдает от санкций.