Президент Литвы высказал притязания на Калининградскую область

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о претензиях на Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для заявления стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Литовский лидер выразил несогласие с решением о переименовании музея. Он призвал сохранить исчезающие следы литовской культуры в российском регионе.

Он также назвал Калининград исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.

«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — заключил литовский политик.

Накануне Науседа обвинил Россию в переписывании истории после того, как Музей Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области переименовали в «Литературный музей».

Советские войска взяли Кенигсберг 9 апреля 1945 года, и в соответствии с решениями, принятыми на Ялтинской и Потсдамской конференциях, 17 октября 1945 года город и прилегающие к нему территории Восточной Пруссии были включены в состав Советского Союза. В апреле 1946 года в составе РСФСР была образована Кенигсбергская область, а 4 июля того же года административный центр региона получил новое название – Калининград.

Ранее кандидат в премьеры Литвы захотел демилитаризовать Калининград.