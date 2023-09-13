Глава Минобороны Германии назвал Калининград Кенигсбергом

Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Соответствующее заявление он сделал в рамках дискуссии, организованной Федеральной академией политики безопасности ФРГ, передает РИА Новости.

В числе прочего, министр обсуждал решение немецких властей разместить бригаду бундесвера в Литве. В этой связи он указал на географическое положение этой страны Прибалтики.

«Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россия, и Белоруссией», — сказал Писториус.

Он добавил, что размещение бригады бундесвера в Литве жизненно важно для безопасности этого государства.

Ранее сообщалось, что власти Польши приняли решение больше не называть российский Калининград Калининградом. По информации издания Rzeczpospolita, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны, «переименовала» город в Крулевец.

Территория Калининграда впервые перешла к России в 1758 году, после Семилетней войны, но в 1762 году земли отдали Прусскому королевству. Вновь российским Кенигсберг стал в 1946 году, после окончания Великой Отечественной войны.

Ранее в Калининграде нашли трехсотлетнюю масонскую печать.