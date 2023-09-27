Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ГД назвали «дискриминацией русского народа» идею Эстонии переименовать Калининград

Депутат Водолацкий назвал идею Эстонии переименовать Калининград русофобией

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что идея эстонских депутатов о переименовании Калининграда в Кенигсберг демонстрирует желание бывших советских республик «занимать первые места» в рядах европейских русофобов. Об этом он сообщил в беседе с RT.

«Депутатам ЕС и вновь к ним присоединившимся бывшим советским республикам неймется для того, чтобы показать Старой Европе, что они такие же русофобы, как и Польша, Франция, Германия, и хотят в этом общем ряду занимать первые места», — заявил парламентарий.

По мнению Водолацкого, в странах Балтии «идет дискриминация и геноцид русского народа, ну а теперь они решили добраться и до нашего Калининграда». Он также предложил европейским странам вернуть Польшу и Финляндию в состав РФ как правопреемницы Российской империи.

26 сентября, комитет по иностранным делам парламента Эстонии — рийгикогу — постановил, что нынешнее название Калининграда, принятое в советские времена, нужно заменить на историческое — Кенигсберг. Глава комитета Марко Михкельсон заявил, что это решение должно быть принято вслед за аналогичным решением Польши, Латвии и Литвы. Также эстонские депутаты решили «переименовать» для себя город Кингисепп в Ленинградской области в Ямбург (название до 1922 года) или Яама.

Ранее в Эстонии призвали страны НАТО увеличить расходы на оборону.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях