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В Госдуме прокомментировали слова президента Литвы о Калининграде

Депутат Чепа: слова президента Литвы о Калининграде — это провокация
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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград якобы исторически является литовским городом и должен носить название Караляучюс — это не что иное как провокация, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Мы внимательно будем следить за дальнейшим развитием событий, как эта провокация, смотреть, какая наша реакция будет... Мы сразу предупреждаем, что к дальнейшим любым действиям мы будем относиться... самым серьезным образом», — сказал парламентарий.

При этом Чепа усомнился, что за заявлением Науседы последуют какие-либо шаги, которые могут привести к эскалации.

Поводом для заявления президента Литвы стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Литовский лидер выразил несогласие с решением о переименовании музея. Он призвал сохранить исчезающие следы литовской культуры в российском регионе, а также заявил, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

Ранее в Литве заявили, что власти страны могут перестать поддерживать Украину.

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