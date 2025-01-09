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В Литве обвинили РФ в попытках переписать историю из-за смены названия музея

Президент Литвы Науседа обвинил Россию в переписывании истории
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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в переписывании истории после того, как в Калининградской области переименовали Музей Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей».

«Что дальше? Сжигание книг? Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы, — это очередная неприемлемая попытка переписать историю», — написал он в соцсети X.

Музей литовского поэта XVIII века, основоположника реалистического направления в литовской литературе Кристионаса Донелайтиса был открыт в поселке Чистые Пруды под Калининградом в 1979 году. В мемориальный комплекс музея входят лютеранская церковь и пасторский дом, где Донелайтис написал знаменитую поэму «Времена года».

9 января в Калининградском областном историко-художественном музее (КОИХМ), филиалом которого является учреждение, сообщили ТАСС, что теперь оно будет называться «Литературный музей в поселке Чистые Пруды». При этом в КОИХМ заверили, что имя литовского поэта сохранено и в экспозициях, и в экскурсиях о нем рассказывают.

Там также обратили внимание, что объект культурного наследия регионального значения, в котором расположен музей, по-прежнему будет называться «Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса».

Ранее сообщалось, что президент Литвы не увидел ничего нового в «плане победы» Зеленского.

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