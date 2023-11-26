«Карательная экспедиция»: во Франции начались беспорядки после убийства подростка Во французском городе Роман-сюр-Изер прошли беспорядки из-за убийства подростка

В небольшом городке на юго-востоке Франции произошли беспорядки после убийства 16-летнего подростка, причиной которого могла стать расовая принадлежность. В ходе митингов были задержаны двадцать человек, трое пострадали. Власти заявили, что акцию устроили ультраправые активисты, которые съехались со всей страны, чтобы устроить в городе «карательную экспедицию». Подробности — у «Газеты.Ru».

После убийства подростка в городе Роман-Сюр-Изер на юго-востоке Франции начались массовые беспорядки. Как пишет France Bleu, более ста человек вышли на улицы, требуя наказать виновных в смерти юноши. В основном в акции принимали участие ультраправые активисты.

«Справедливость для Томá (имя убитого подростка. — «Газета.Ru»)», — скандировала толпа.

Митингующие попытались вступить в столкновение с полицейскими, кидали в них камни и коктейли Молотова, а также устанавливали баррикады и поджигали мусорные контейнеры. Правоохранительным органам пришлось задействовать около 120 человек личного состава.

20 участников митинга задержаны. Трое протестующих получили легкие травмы.

«Я родился здесь и прожил всю жизнь. То, что происходит сейчас, страшно. Мы думаем о семье Томá, но справедливость в любом случае восторжествует, нет смысла брать правосудие в свои руки», — говорит 58-летний житель Роман-Сюр-Изер.

Как сообщает BFMTV, полиция все еще мобилизована.

Префект Тьерри Девимо уточнил, что некоторые протестующие были в капюшонах или балаклавах, у других были бейсбольные биты, железные прутья или минометы.

«Эти люди были не из Валенсии. Они явно хотели прийти и отомстить за несчастную смерть юного Томá и спровоцировать неоправданное насилие», — сказал префект и добавил, что днем ​​25 ноября получил информацию о том, что «ультраправые люди со всех концов Франции» собираются приехать в город, чтобы возглавить «карательную экспедицию».

Убийство подростка

16-летний Томá был убит группой подростков в ходе вечеринки в коммуне Креполь, на которую пришли около 400 человек. Это произошло в ночь на 19 ноября. В тот вечер пострадали еще восемь человек, трое из них получили серьезные ранения.

Некоторые очевидцы заявили, что к концу мероприятия к зданию подъехали автомобили. Сидящих в них людей они описали как «враждебных». Те якобы стали бросать обидные фразы «в адрес белых людей» и спровоцировали конфликт. По другой информации, ссора началась внутри здания, один из ее инициаторов высмеял новую стрижку знакомого.

Девяти подозреваемым были предъявлены обвинения, шестеро из них помещены под стражу, в том числе двое несовершеннолетних. Еще трое — под судебный надзор.

За неделю следователи провели 140 допросов 103 свидетелей или потерпевших. Как сообщила прокуратура, мотивы убийства пока установить не удалось. Подтвердить предположение о том, что жертву выбрали из-за принадлежности к определенной расе, этнической группе, нации или конкретной религии, тоже пока достоверно нельзя.

Трагедия вызвала большой общественный резонанс. Церемонию прощания с молодым человеком посетили две тысячи человек.

Беспорядки в Ирландии

Несколькими днями ранее массовые беспорядки произошли в Дублине после того, как выходец из Алжира напал с ножом на прохожих. Демонстранты сожгли полицейский автомобиль, громили магазины на центральных улицах, кидали в сотрудников правопорядка бутылки, мусорные баки и фейерверки.

По данным Reuters, после беспорядков были задержаны 34 человека. Полиция назвала случившееся беспрецедентным для современной истории Дублина и заявила, что в стране действует «совершенно безумная хулиганская группировка, движимая ультраправой идеологией».

Напавший на прохожих преступник задержан. Он живет в Ирландии уже около 20 лет. По имеющейся сейчас информации, мужчина не был как-то связан со своими жертвами, это были случайные прохожие. Преступника задержал другой приезжий — курьер из Бразилии Кайо Бенисио.