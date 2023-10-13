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«Темный день для Франции»: уроженец России напал на среднюю школу и зарезал учителя

Неизвестный зарезал учителя и ранил двух человек во французской школе

Преподаватель погиб, еще два человека получили ранения при нападении молодого мужчины на среднюю школу во французском городе Аррас. Злоумышелнник был вооружен ножом и выкрикнул «Аллах Акбар». Как пишут СМИ, нападение устроил 20-летний чеченец, который сам учился в этой школе и находился под наблюдением спецслужб Франции. В последний раз они проверяли его накануне.

Во французском городе Аррас, расположенном в часе езды от Парижа, вооруженный ножом молодой мужчина напал на среднюю школу Гамбетта. В результате произошедшего погиб преподаватель, еще два человека были ранены. Об этом пишет Le Figaro.

Злоумышленник ворвался в учебное учреждение около 11 часов по местному времени (9 мск) с криками «Аллах Акбар».

Школьникам удалось снять происходящее на телефоны. Видео распространилось в социальных сетях. На ролике, снятом из окон лицея, видно, как человек в серой куртке нападает на людей во дворе учебного заведения: один из сотрудников школы безуспешно пытается помешать нападавшему при помощи стула, но падает. После этого злоумышленник бьет его ногами и кулаками.

«Это заместитель директора», — произносит голос за кадром.

Затем нападавший направляется к другому человеку.

Погиб учитель французского языка

«Я услышала крики, — рассказала одна из учащихся телеканалу М6. — Увидела, что одна из преподавателей лежит на полу, кто-то ей угрожает. А потом пришел учитель физкультуры, у него шла кровь изо рта, он велел нам оставаться на верхних этажах».

После того как полиция прибыла на место, ее сотрудники обезвредили нападавшего.

«В средней школе Гамбетта в Аррасе была проведена полицейская операция. Преступник был задержан полицией», — сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Нападавший убил учителя французского языка, ранил охранника лицея (источник Le Figaro в полиции сообщил, что его жизнь в опасности) и еще одного учителя (получил более легкие ранения). Учащиеся не пострадали.

Под подозрением находится чеченец

По данным Le Figaro, злоумышленника зовут Мохамед Могоучков, он чеченец, родившийся в 2003 году в России. Он сам учился в лицее, на который напал.

Согласно материалу, молодой человек находился под наблюдением Генеральной дирекции внутренней безопасности — одной из спецслужб Франции. Более того, силовики проверяли его накануне.

Нападение расследует уголовная полиция и антитеррористическая прокуратура по статьям об убийстве с террористическими мотивами, покушении на убийство с террористическими мотивами и террористическому сговору лиц с целью совершать преступления против личности.

Сообщается также, что возле другой школы был арестован брат задержанного Сулейман Могоучков. Оружия у него при себе не было.

На место преступления прибыл президент Франции Эммануэль Макрон и министр просвещения Габриэль Атталь. Все школы города закрыли. Глава окружающего Париж региона Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что, «в то время как Ближний Восток горит», исламистский терроризм снова атакует Францию. Она назвала 13 октября «темным днем» для страны и ее школ.

Телеканал BFMTV позднее передал, что полиция задержала человека с подозрительными чемоданами и рюкзаком, он пытался ворваться в школу, расположенную в 200 метрах от средней школы Гамбетта. На место вызваны саперы.

Нападение на лицей в Аррасе произошло почти ровно через три года после убийства школьного учителя Самюэля Пати (16 октября 2020 года) в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Тогда чеченец Абдуллах Анзоров перерезал педагогу горло и обезглавил его за то, что он якобы показал ученикам карикатуру на исламского пророка Мухаммеда. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили Анзорова. Как выяснилось позже, Пати ничего не показывал ученикам.

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