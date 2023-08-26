«Большая проблема — усталость от войны». В США задумались о мирных переговорах

Джо Байден и Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, 2023 год

США могут прекратить активную поддержку Украины, если значительного прогресса в контрнаступлении ВСУ не произойдет в ближайшее время, утверждает Bloomberg. Странам Евросоюза в свою очередь не хватит военного потенциала, чтобы поддерживать в хорошем состоянии украинскую армию. Президент Штатов Джо Байден может начать подталкивать украинского коллегу Владимира Зеленского к мирным переговорам с Москвой, предупреждает агентство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году, пишет Bloomberg.

«Президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса на поле боя, когда президентская кампания разгорится в следующем году», — отмечает агентство.

Спустя два месяца с лишним после начала контрнаступления ВСУ смогли добиться лишь тактических успехов, несмотря на военную помощь США и Евросоюза. В дальнейшем о значительных успехах вряд ли можно говорить, поскольку близки осенние холода, указывает автор материала. Украина и ее союзники готовы продолжать борьбу, но вновь оказать помощь Киеву в тех же объемах, в которых это происходило перед нынешним «контрнаступом» будет невозможно. К примеру, истребители F-16 поставят на Украину не раньше следующего года.

«Ожидается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в Конгрессе этой осенью будет самой жесткой, и дебаты кандидатов в президенты от Республиканской партии на этой неделе подчеркнули растущую враждебность по отношению к поставкам оружия и другой помощи Киеву», — констатирует Bloomberg.

Как подчеркивает также агентство, европейские страны сами по себе не имеют военного потенциала, достаточного для поддержки ВСУ.

Украина — не американская проблема

Научный сотрудник Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн также считает, что, если зимой боевые действия зайдут в тупик, поддержка Киева может быть сокращена.

«Это действительно большая проблема, будет усталость от войны», — отметила эксперт. «США будут все меньше и меньше интересоваться тем, что происходит на Украине, и европейцам будет все труднее убедить американцев в том, что Украина — это американская проблема», — пояснила де Бендерн.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Нынешний глава государства Джо Байден уже сообщил о своем решении пойти на второй срок. О намерении бороться за кресло главы государства сообщил и бывший лидер страны Дональд Трамп.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня. Официально оно продолжается по сей день, однако существенного прорыва не произошло.

На прошлой неделе газета Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщила, что в Вашингтоне признали, что возможность начать переговоры по урегулированию конфликта была упущена.

«Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах», — заявил собеседник издания.

Одновременно президент Байден заявил, что США постоянно работают с представителями Киева для поиска путей мирного урегулирования конфликта.

«Что касается мира, то мы все его хотим. Украинцы хотят его больше всего. Моя команда тесно работает с командой президента Зеленского по «формуле мира» и по принципу «ничего об Украине без Украины». Мы встречаемся с ними постоянно», — сказал политик.