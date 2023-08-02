«Оскорбления вместо благодарности». На Западе обвинили Украину в хамстве

2 августа замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипломатического скандала после обоюдных высказываний представителей обеих стран. Ранее польского посла вызвали в МИД Украины из-за слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о «неблагодарности» Киева. На этом фоне американское издание Washington Examiner уличило украинские власти в «хамстве и неблагодарности за оказываемую помощь». В свою очередь, Myśl Polska пишет, что «Польша пала жертвой собственной пропаганды». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Киев агрессивно ведет себя в отношении Запада и заставляет его усомниться в признательности за оказываемую поддержку, утверждает обозреватель американского издания Washington Examiner Том Роган.

По его мнению, «Украина продолжает хамить Западу, пытаясь при этом получить максимум эффективного оружия и финансовой помощи». В то же время «оскорбления вместо благодарности могут привести к обратному эффекту», указал он.

«Что менее ясно, так это то, почему украинские официальные лица ведут себя все более грубо и раздражительно, когда некоторые из их крупнейших иностранных партнеров просят немного больше благодарности», — пишет автор материала.

Украинские чиновники, как полагает Роган, выражают готовность «обострять дипломатические разногласия, не обращая внимания на поддержку, которую им оказывают иностранные правительства».

«Инцидент» с вызовом посла Польши в Киеве

На этом фоне в отношениях между Киевом и Варшавой нарастает напряженность. 1 августа в МИД Украины вызвали посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за высказываний министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача. Последний ранее констатировал, что Киев получил от Варшавы большую помощь.

«Было бы хорошо, если бы Украина начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша», — сказал Пшидач в эфире местного телевидения.

Польскому послу в Киеве указали, что «заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми», напоминает ТАСС.

Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал заявление Пшидача «неуместным, безосновательным, манипулятивным и равнозначным вероломству».

Ситуацию прокомментировал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «В международной политике в условиях продолжающейся войны, принимая во внимание огромную поддержку, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно», — написал глава правительства республики в Twitter.

О том, что отношения Украины и Польши на данный момент «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей, заявил в среду, 2 августа, замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

Говоря о предстоящей встрече с представителем украинского посольства, он отметил, что «разговор будет честным и конкретным». По его словам, «на Украине появились определенные эмоции», и в отношениях Киева и Варшавы «есть ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимание».

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что его страна «очень ценит» историческую поддержку Польши. «Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть», — написал заявил он.

В свою очередь, главный редактор издания Myśl Polska Ян Энгельгард написал, что «Польша пала жертвой собственной пропаганды»:

«Продвижение пропагандистского тезиса о том, что Украина воюет за весь «свободный мир», за Европу, а значит и за то, чтобы Польше быть или не быть, — очень удобно властям в Киеве, потому что дает им поддержку, военную, финансовую и политическую помощь», — считает он.