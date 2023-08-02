Военная операция на Украине. День 525-й

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Конфликт на Украине показал, что американский ВПК оказался не в состоянии функционировать на необходимом уровне, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

На встрече с группой военных обозревателей она сказала, что вызовы для военно-промышленной базы США «являлись подлинными на протяжении ряда лет» и «все слышали об этом годами», однако никакие вопросы в этом направлении не решались до тех пор, пока спецоперация не заставила «по-настоящему осязаемо почувствовать и тонко понять необходимость устроить турбонаддув» для американской ВПК и ВПК союзников, а также не выявила способность стран коллективного Запада тесно работать вместе.

Карлин подчеркнула, ВПК США не был способен функционировать на том уровне, который хотелось бы видеть, поэтому пришлось вливать крупные денежные средства из федерального бюджета. В предстоящий год, отметила представитель Пентагона, властям нужно оценить «надлежащие результаты» финансирования промышленной базы.