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Политика

Военная операция на Украине. День 525-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 525-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Конфликт на Украине показал, что американский ВПК был не в состоянии функционировать на необходимом уровне, заявила помощник главы Пентагона Мара Карлин. Ночью в Киеве и Одессе прогремели взрывы. По всей Украине объявлена воздушная тревога. Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта США с AAA до AA+. Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:26

8:20

Конфликт на Украине показал, что американский ВПК оказался не в состоянии функционировать на необходимом уровне, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

На встрече с группой военных обозревателей она сказала, что вызовы для военно-промышленной базы США «являлись подлинными на протяжении ряда лет» и «все слышали об этом годами», однако никакие вопросы в этом направлении не решались до тех пор, пока спецоперация не заставила «по-настоящему осязаемо почувствовать и тонко понять необходимость устроить турбонаддув» для американской ВПК и ВПК союзников, а также не выявила способность стран коллективного Запада тесно работать вместе.

Карлин подчеркнула, ВПК США не был способен функционировать на том уровне, который хотелось бы видеть, поэтому пришлось вливать крупные денежные средства из федерального бюджета. В предстоящий год, отметила представитель Пентагона, властям нужно оценить «надлежащие результаты» финансирования промышленной базы.

8:15

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в видеообращении заявил о подготовке новых ударов по территории России.

«Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР (Кирилла) Буданова - оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

8:06

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте до AA+ со стабильным прогнозом с AAA. В Белом доме с этим решением не согласились.

8:04

В ночь на 2 августа прогремели взрывы в Одессе, Киеве, Одесской и Киевской областях, сообщают украинские СМИ.

Кроме того, в Одесской области начались мощные пожары в местах, где были слышны взрывы.

8:02

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 525-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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