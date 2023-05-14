Трое человек умерли на избирательных участках от сердечного приступа. Как проходят выборы в Турции

В Турции продолжается подсчет голосов на выборах президента и парламента страны. По последним данным СМИ, почти на 8% действующего президента Тайипа Эрдогана опережает кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Вскрыто уже 87% урн с бюллетенями. При этом всего час назад Эрдоган примерно на 10% опережал Кылычдароглу, сообщали другие издания. «Газета.Ru» изучила напряженную ситуацию в Турции, где на избирательных участках от сердечных приступов умерли уже три человека.

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает 50,01% голосов, его соперник Кылычдароглу — 44,22% после подсчета бюллетеней из 87% урн. Об этом сообщает государственное агентство Anadolu.

При этом ранее агентство Anka сообщало, что Эрдоган после обработки бюллетеней из 31,2% урн уступал кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу на 7,66%,набравшему 51,49% голосов. За Эрдогана на тот момент было подсчитано 43,83% бюллетеней, говорилось в сообщении.

Мэр Стамбула, представитель турецкой оппозиции Экрем Имамоглу заявил, что итоги выборов сулят победу Кылычдароглу.

«По данным, которыми мы располагаем, Кылычдароглу набирает 53,87% голосов и побеждает на выборах», — рассказал Имамоглу.

Он также призвал турок игнорировать информацию по выборам от официального Анатолийского агентства (АА), которое «держит их [выборы] и искажает [сведения]».

Оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш также заявил, что действующий президент Турции Тайип Эрдоган на данный момент набирает 46,8% голосов, а Кемаль Кылычдароглу опережает его с 47,42%.

«У нас есть чистые данные с 91 913 (из 192 тыс.) урн для голосования. У Кылычдароглу 11,4 млн, или 47,42%. У Эрдогана 11,27 млн голосов, или 46,8%. Пока еще не пришли все результаты с участков в Анкаре, Стамбуле и Измире. Думаю, все закончится в первом туре», — сказал Яваш.

Явка, по данным телеканала TRT, составила более 88% избирателей. При этом в посольствах Турции и на погранпереходах на выборы пришло более 45% зарегистрировавшихся там граждан.

Что касается парламентских выборов, то после вскрытия 15% урн Партия справедливости и развития Эрдогана получала 348 мест в законодательном органе (из 600 мандатов). Народно-республиканская партия Кылычдароглу получала 133 места, передавал телеканал CNN Turk.

Альянс эрдоганистов из ПСР с тремя другими политическими партиями всего может рассчитывать почти на 400 мандатов, а оппозиционеры – на 180 депутатских кресел. При этом, сообщал TRT, «Республиканский альянс» во главе с ПСР действующего президента Турции Тайипа Эрдогана согласно текущим данным подсчета получает 53% или около 330 мест.

Председатель ВИК Ахмет Енер заявил, что голосование на выборах в Турции завершилось, наблюдатели не выявили каких-либо существенных проблем и нарушений.

Кемаль Кылычдароглу в Twitter призвал своих сторонников не оставлять без присмотра урны для голосования.

«Ни при каких обстоятельствах не покидайте избирательные участки, пока не будет доставлен последний подписанный протокол урны для голосования. От вашей решимости зависит полное и правильное волеизъявление народа», — заявил кандидат от оппозиции.

Эрдоган, в свою очередь, поздравил турок с состоявшимися демократическими выборами.

Из-за повышенного интереса к президентским выборам в Турции переполнены избирательные урны. При этом новых урн для голосования не предусмотрено, поэтому избиратели пытаются использовать имеющиеся, сообщали СМИ. От нервного перенапряжения уже трое человек скончались на избирательных участках от сердечных приступов, передавал канал TRT.

По данным ТАСС, противники Эрдогана вышли на стихийный митинг в Анкаре, чтобы поддержать Кемаля Кылычдароглу. Вечером 14 мая возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю собралось от 30 до 50 человек с турецкими флагами, они также выкрикивали лозунги в поддержку НРП и ее председателя.

По словам корреспондента агентства, некоторые участники митинга уже начали праздновать «победу Кылычдароглу над [действующим президентом Тайипом] Эрдоганом», хотя подсчет голосов продолжается.

По турецкому законодательству, если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, должен состояться второй тур выборов.