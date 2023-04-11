Военная операция на Украине. День 412-й

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Поставки Украине оружия по ленд-лизу до сих пор не начались из-за того, что Вашингтон не хочет пока накладывать на Киев финансовые обязательства, утверждает Politico со ссылкой на источники.

Программа ленд-лиза предусматривает отсроченную оплату военных поставок, но пока для этого есть возможность, Вашингтон готов передавать оружие Украине безвозмездно. Программу ленд-лиза могут задействовать в том случае, если бесплатные поставки оружия сорвут республиканцы.