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Политика

Военная операция на Украине. День 412-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 412-й день

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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» ПВО ЮВО ВС РФ на позиции на Запорожском направлении

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» ПВО ЮВО ВС РФ на позиции на Запорожском направлении

РИА Новости
Власти США сомневаются, что контрнаступление Украины принесет ей значительные результаты, пишет The Washington Post. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска готовятся форсировать Днепр. Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова призвала Индию играть более важную роль в урегулировании украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:02

Минпромторг готовится ввести балльную систему оценки автоэлектроники для признания ее российской продукцией, пишет РБК.

Такой статус дает производителям приоритет на госзакупках и доступ к другим льготам.

Сейчас в реестр российской радиоэлектроники включают ту автоэлектронику, в стоимости которой цена иностранных компонентов не превышает 50%. Но из-за резких скачков курса валют и дефицита электронных компонентов в 2021–2022 годах стоимость «иностранной составляющей» выросла, и российским производителям стало сложнее соответствовать нужному критерию, отмечает издание.

8:54

8:48

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав этот проект альтернативным маршрутом в Крым.

«Это будет новый, альтернативный маршрут между Крымом и Херсонской областью, а шире говоря — материком. Тем более с учетом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между нашими регионами», — сказал РИА Новости Сальдо.

8:43

Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье.

После реабилитации военнослужащие вернутся к свои родным и близким, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

8:38

⚡️На Сахалине по подозрению в госизмене задержали гражданина России.

В пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области заявили, что задержанный планировал «выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации».

8:32

❗️Украина готовит новую атаку по российскому флоту в Черном море, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Есть некоторые нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной «сюрприз» на море, очередной «хлопок», связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента», — заявил министр.

8:27

Поставки Украине оружия по ленд-лизу до сих пор не начались из-за того, что Вашингтон не хочет пока накладывать на Киев финансовые обязательства, утверждает Politico со ссылкой на источники.

Программа ленд-лиза предусматривает отсроченную оплату военных поставок, но пока для этого есть возможность, Вашингтон готов передавать оружие Украине безвозмездно. Программу ленд-лиза могут задействовать в том случае, если бесплатные поставки оружия сорвут республиканцы.

8:22

РИА Новости опубликовало кадры работы ПВО на Запорожском направлении.

8:18

Индия должна играть более важную роль в урегулировании украинского конфликта, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время визита в эту страну.

По ее словам, конфликт на Украине не должен рассматриваться как европейская проблема, поскольку он влияет на весь мир. Помимо этого, отметила Джапарова, Украина с нетерпением ждет визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киеве и ожидает приглашения на G20, которую сейчас возглавляет Индия.

8:14

8:09

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в регионе.

Как рассказал Сальдо, на правом берегу Днепра подразделения ВСУ маневрируют, меняют и создают ложные позиции, туда перебрасывают живую силу и технику, собираются плавсредства. Однако, по его мнению, для успешного форсирования Днепра у украинской армии недостаточно сил.

8:05

Власти США сомневаются, что контрнаступление Украины принесет ей значительные результаты, сообщила The Washington Post, ссылаясь на утекшие в сеть документы разведки.

США ожидают, что операция приведет только к «незначительным территориальным приобретениям», поскольку украинская армия испытывает трудности из-за «недостатка формирования сил и обеспечения».

Источники WP в США считают маловероятным сценарий, при котором Киеву удастся перерезать сухопутный мост в Крым.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 412-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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