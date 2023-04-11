Военная операция на Украине. День 412-й

Минпромторг готовится ввести балльную систему оценки автоэлектроники для признания ее российской продукцией, пишет РБК.
Такой статус дает производителям приоритет на госзакупках и доступ к другим льготам.
Сейчас в реестр российской радиоэлектроники включают ту автоэлектронику, в стоимости которой цена иностранных компонентов не превышает 50%. Но из-за резких скачков курса валют и дефицита электронных компонентов в 2021–2022 годах стоимость «иностранной составляющей» выросла, и российским производителям стало сложнее соответствовать нужному критерию, отмечает издание.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поддержал идею строительства новой дороги по Арабатской стрелке, назвав этот проект альтернативным маршрутом в Крым.
«Это будет новый, альтернативный маршрут между Крымом и Херсонской областью, а шире говоря — материком. Тем более с учетом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между нашими регионами», — сказал РИА Новости Сальдо.
Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье.
После реабилитации военнослужащие вернутся к свои родным и близким, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
⚡️На Сахалине по подозрению в госизмене задержали гражданина России.
В пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области заявили, что задержанный планировал «выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации».
❗️Украина готовит новую атаку по российскому флоту в Черном море, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Есть некоторые нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной «сюрприз» на море, очередной «хлопок», связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента», — заявил министр.
Поставки Украине оружия по ленд-лизу до сих пор не начались из-за того, что Вашингтон не хочет пока накладывать на Киев финансовые обязательства, утверждает Politico со ссылкой на источники.
Программа ленд-лиза предусматривает отсроченную оплату военных поставок, но пока для этого есть возможность, Вашингтон готов передавать оружие Украине безвозмездно. Программу ленд-лиза могут задействовать в том случае, если бесплатные поставки оружия сорвут республиканцы.
Индия должна играть более важную роль в урегулировании украинского конфликта, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время визита в эту страну.
По ее словам, конфликт на Украине не должен рассматриваться как европейская проблема, поскольку он влияет на весь мир. Помимо этого, отметила Джапарова, Украина с нетерпением ждет визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киеве и ожидает приглашения на G20, которую сейчас возглавляет Индия.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в регионе.
Как рассказал Сальдо, на правом берегу Днепра подразделения ВСУ маневрируют, меняют и создают ложные позиции, туда перебрасывают живую силу и технику, собираются плавсредства. Однако, по его мнению, для успешного форсирования Днепра у украинской армии недостаточно сил.
Власти США сомневаются, что контрнаступление Украины принесет ей значительные результаты, сообщила The Washington Post, ссылаясь на утекшие в сеть документы разведки.
США ожидают, что операция приведет только к «незначительным территориальным приобретениям», поскольку украинская армия испытывает трудности из-за «недостатка формирования сил и обеспечения».
Источники WP в США считают маловероятным сценарий, при котором Киеву удастся перерезать сухопутный мост в Крым.