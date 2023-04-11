Глава ФСБ: молодежь России вербуют украинские спецслужбы при поддержке Запада

Российскую молодежь активно вербуют спецслужбы Украины «и их западные кураторы», заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, украинские силовики пытаются вовлечь молодое поколение россиян в экстремизм, терроризм и диверсионную деятельность. Он сообщил, что с февраля 2022 года ФСБ предотвратила 118 преступлений террористической направленности, которые хотели исполнить молодые люди и подростки.

Активную вербовку и попытки вовлечь в терроризм предпринимают украинские спецслужбы в отношении граждан РФ – в первую очередь молодых людей. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«В условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность», — передает слова главы НАК пресс-служба органа.

Бортников отметил, что с начала СВО российские спецслужбы предотвратили 118 преступлений террористической направленности. Их исполнителями были молодые люди и несовершеннолетние подростки.

К преступлениям террористической направленности относятся не только теракты, но и ненасильственные преступления, попадающие под статью 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Под эту статью подпадают в том числе и посты в соцсетях.

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля заявил, что западные спецслужбы помогают украинским силовикам устраивать теракты на российской территории.

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран — западных спецслужб», — сказал Путин на заседании Совбеза РФ.

Тогда же секретарь СБ Николай Патрушев заявил, что Совбез обращает особое внимание на недопущение «вербовочной деятельности со стороны западных спецслужб, на выявление агентов влияния, на противодействие распространению идеологии неонацизма и религиозного экстремизма, прежде всего, среди детей и молодежи».

28 февраля Путин в ходе заседания расширенной коллегии ФСБ потребовал пресекать использование соцсетей и интернета для вовлечения несовершеннолетних в экстремистские действия.

«Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма, пытается вовлечь в группировки наших граждан и, конечно, мы с вами хорошо знаем, наиболее уязвимая категория здесь — это молодёжь», — заявил президент РФ.

При этом глава государства отметил, что за 2022 год в России выросла активность экстремистов, которые «используют как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию».

В тот же день эксперты на площадке Общественной палаты РФ в рамках круглого стола «Молодежь и СВО» пришли к выводам, что российскую молодежь необходимо вооружить навыками проверки фактов, научить доверять информации, поступающей не из мессенджеров, а из первых уст, непосредственно от людей, находящихся в зоне СВО, также следует проводить больше перекрестных мероприятий с представителями новых регионов РФ.

В ходе круглого стола эксперты говорили об итогах проведенных ВЦИОМ исследований, согласно которым патриотами себя считают от 34 до 46% населения, при этом наименьший показатель относится к молодежи.

«Мы провели опрос среди молодых ребят: что они знают об СВО?

Кто-то открыто дает ответы на вопросы, кто-то говорит, что ничего не знает, кто-то отказывается разговаривать»,

— сказала председатель комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова.

2 апреля в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге в результате взрыва погиб известный военкор, милитари-блогер Владлен Татарский. Статуэтку с бомбой принесла туда 27-летняя Дарья Трепова. Ее задержали, до июня она находится под арестом. Девушку подозревают в совершении теракта, она заявила, что была подставлена.

30 января сотрудники ФСБ задержали группу подростков из подмосковного Чехова, их подозревают в попытке устроить диверсию на Курской ветке железной дороги. Несовершеннолетние мальчики заявили, что получили задание от неизвестного лица в мессенджере совершить диверсию, в награду им пообещали перечислить 10 тыс. рублей.