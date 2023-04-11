Генпрокуратуру попросили возбудить уголовное дело о госизмене против Лии Ахеджаковой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иностранным агентом и возбудить против нее три уголовных дела — по статьям о госизмене, дискредитации армии и возбуждении ненависти и вражды. 9 апреля артистка уволилась из театра «Современник», где прослужила 45 лет.

Против народной артистки РФ Лии Ахеджаковой просят возбудить три уголовных дела, в том числе о госизмене. С таким обращением выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в адрес генпрокурора Игоря Краснова, пишет ТАСС.

«Просим вас <…> привлечь Лию Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена»), 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»)», — сказано в обращении.

Кроме того, Бородин из-за позиции Ахеджаковой об СВО на Украине просит признать ее иноагентом и лишить государственных званий и наград. В письме указывается, что актриса после ухода из театра, проживая в России, постоянно дает интервью украинским телеканалам и открыто желает победы Украине.

Кроме того, утверждает Бородин, Ахеджакова в соцсетях признавалась, что деньгами поддержала украинскую армию, перечислив $10 тыс., и призывала других людей следовать ее примеру. Сама артистка опровергала эту информацию. «Ну как это можно перевести деньги в армию? Я даже не представляю, как это можно сделать. Более того, ну что такое сейчас для украинской армии 10 тысяч долларов? Вы сами поймите, когда миллиарды идут со всего мира к ним», — заявила она.

28 декабря Бородин уже обращался в Генпрокуратуру по вопросу Ахеджаковой, однако тогда просил лишь признать ее иноагентом.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин известен многочисленными обращениями в Генпрокуратуру по поводу известных персон и медиа. Он требовал проверить артиста Дмитрия Билана на наркотики, а Ольгу Бузову призывал лишить Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунта. Первым объектом его внимания стал расследовательский журнал «Проект». Затем последовали обращение по артисту Даниле Козловскому (проверить на экстремизм и дискредитацию армии), Диану Арбенину (дискредитация армии), Валерия Меладзе (финансирование ВСУ) и других. Также Бородин искал ЛГБТ-пропаганду в видеоиграх и пытался понять, как Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) пользуется интернетом в заключении.

Отмена и жалобы

8 февраля театр «Современник» объявил о замене спектакля «Игра в джин» с участием Ахеджаковой, не объяснив причину отмены. По словам артистки, директор театра Юрий Кравец сообщил ей, что «был вынужден» заменить постановку, поскольку об этом попросили в департаменте культуры Москвы, которому подчиняется театр. Также он отметил, что в театр поступают письма с критикой в адрес актрисы.

Народная артистка России 10 марта написала заявление об уходе из театра по собственному желанию. По словам Ахеджаковой, она намерена заняться гастрольной деятельностью и пока не думала о возможности покинуть Россию. Однако в тот же день в «Современнике» опровергли это сообщение. Тем не менее из репертуара были исключены все спектакли с участием Ахеджаковой, а в регионах страны отменены ее антрепризные выступления.

Также 10 марта она в открытом письме «Новой газете» попрощалась со сценой и поблагодарила поклонников за поддержку.

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена, ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю. Какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — говорится в письме.

9 апреля в театре сообщили, что актриса уволилась.

Позиция Ахеджаковой

Ахеджакова с самого начала спецоперации на Украине выступала против ее проведения в интервью украинским СМИ и своем Instagram. Также она заявляла, что хочет приехать на Украину «после ее победы».

«Скажу честно: мне стыдно за своих сограждан. Наверное, только они могут писать столько ужасных слов. Очень показательно в сравнении с сообщениями от украинцев, которые в 99% не содержат оскорблений и угроз. Сразу видно, кто кого превосходит», — писала Ахеджакова.

Некоторые артисты выступили против притеснения Ахеджаковой из-за ее позиции. Так, актриса Алена Яковлева в эфире YouTube-шоу «Так сказать» заявила, что «не приветствует» позицию Ахеджаковой, но «не надо с ней так». «Лия Меджидовна уже слишком пожилой человек. Мне кажется, ее надо бы оставить в покое. Она всегда была такая», — отметила она.

Позицию Яковлевой поддержали артисты Михаил Ширвиндт, Олег Басилашвили и Валерий Гаркалин.