Рубль подвел: автокомпании переписывают прайс-листы

Со снижением курса рубля китайские производители начали повышать рекомендованные розничные цены на автомобили в России. Подорожали и машины, ввозимые из-за границы в рамках параллельного импорта, рассказали «Газете.Ru» участники рынка.

Компания Chery повысила рекомендованные розничные цены (РРЦ) на весь модельный ряд с 11 апреля, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского представительства Chery.

«Мы пересмотрели размер РРЦ и размер выгод по маркетинговым программам. Стоимость автомобиля скорректировалась на 40-80 тыс. рублей в зависимости от модели», — рассказал «Газете.Ru» официальный представитель компании.

Одновременно снизился и размер бонусов, предоставляемых покупателю при покупке автомобилей в кредит и сдаче старой машины в «трейд-ин», уточнили в Chery.

«В случае изменений на валютном рынке мы снова скорректируем цены. В этом вопросе мы максимально гибки и оперативно реагируем на любые рыночные изменения», — подчеркнули в пресс-службе Chery.

Накануне повысились цены на шесть моделей китайского Changan из девяти представленных в России.

Их цена увеличилась на 20-150 тыс. рублей.

«Газета.Ru» обратилась в российские офисы китайских автомобильных брендов с вопросами о возможном повышении цен в связи с ростом курса валют. В компании Geely отказались от комментариев, ответы от других крупных игроков на момент публикации в редакцию не поступили. Впрочем, стоимость автомобилей Geely может скорректироваться уже на этой неделе, утверждает источник «Газеты.Ru» в дилерском сообществе.

С начала марта рубль ослаб по отношению к доллару США почти на 10%. По данным Центробанка РФ, 1 марта официальный курс составлял 74,9 рубля за доллар, к 11 апреля он установился на отметке 82,2 рубля за доллар. В апреле курс доллара прибавил 5 рублей.

Импорт уже подорожал

Продавцы, которые частным образом ввозят автомобили из-за рубежа, немедленно отреагировали на изменение курса валют, рассказал «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов, который специализируется на доставке машин из-за рубежа.

«Привезенные из-за границы автомобили повысились в цене пропорционально снижению курса рубля, причем и те, которые уже находятся в России, потому что если их продать дешевле, то новые закупить уже не получится.

Доллар вырос на 10%, на столько же и повысились цены», — сообщил Рогов.

С декабря курс рубля снизился уже на 20% и автомобили подорожали в тех же пределах, добавил он. По словам Рогова, в настоящее время падение рубля подталкивает клиентов к покупке самых ходовых вариантов, ввезенных из-за границы.

«Рост курса валют к рублю оказывает прямое действие на динамику цен. Если речь о параллельном импорте, то цены меняются мгновенно.

За последние две недели цены подросли на 10%»,

— соглашается в беседе с «Газетой.Ru» директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

По его мнению, дальнейшая корректировка цен также возможна на китайские автомобили, если официальные импортеры не хеджируют риски. В других сегментах цены сохранятся на текущем уровне, полагает он.

По словам Рената Тюктеева из «Авилона», цены будут продолжать расти и в первом полугодии дефицит машин будет наблюдаться по всем брендам.

«Если мы смотрим на рынок официально поставляемых машин, преимущественно китайских, то цены подрастают более инерционно.

Здесь рост цен варьируется за последние две недели в диапазоне 2-3%.

Импортеры традиционно сглаживают за счет собственных ресурсов резкие колебания курсов валют», — подчеркнул Тюктеев.

Начали скупать

Ослабление рубля стимулирует продажи, в настоящее время наблюдается повышенный спрос на самые дорогие автомобили, сообщил «Газете.Ru» гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский. «Автодом» сохраняет действующие рублевые цены на автомобили, добавил собеседник.

«Для нас нет смысла повышать цены – мы работаем в рублевой долговой нагрузке, и изменение курса валют не меняет наш баланс.

Поэтому новые закупки автомобилей мы, конечно, будем делать с учетом нового курса, но это будет просто увеличение оборотных средств»,

— объяснил Ольховский.

По словам Дмитрия Рогова, в течение трех недель или месяца после падения рубля повышается интерес клиентов в инвестиции рублевых сбережений в автомобиль.

У китайских брендов есть время

Если автомобили, поставляемые по параллельному импорту или в частном порядке, напрямую завязаны на курс иностранной валюты, то у представительств китайских марок, официально работающих в России, есть возможность сдерживать рост цен, полагают эксперты.

«У таких компаний, как Chery, Geely и Haval, ценовая политика будет зависеть от их желания, потому что запас прочности у них достаточно высокий.

Цены здесь значительно выше, чем в Китае, и маржинальность поставок в Россию у них находится на запредельном уровне»,

— поделился мнением с «Газетой.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

По его словам, если эти компании будут понимать, что изменение маркетинговой политики будет срывать их планы по объемам продаж, они будут снижать цены или организовывать акции. Стоимость же машин, ввезенных по параллельному импорту, напрямую следует за валютным курсом, поскольку участники этого сегмента рынка не играют «вдолгую», аргументирует Мосеев.

Отечественные не подешевеют

Снижение курса рубля способно привести к росту цен и на автомобили отечественных марок, в которых по-прежнему широко используются импортные комплектующие, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто».

«И наши, и китайские компании могут себе позволить немного придержать цену, не следуя напрямую за курсом валют. У китайских брендов достаточно большая маржинальность, и ее можно немного урезать. «АвтоВАЗ» тоже будет держать цены в рамках социальной задачи», — ожидает Моржаретто.

Рынок все еще слаб, и если резко повысить цены, есть риск потерять покупателя, добавляет он.

«Если курс не отыграет назад, то «АвтоВАЗ» будет вынужден тоже повышать цены, поскольку в его автомобилях также применяются импортные компоненты. Granta и Niva могут подорожать примерно на 3%, Vesta – на 5%», — прогнозирует основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.