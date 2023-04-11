«По многим направлениям не хватает рабочих рук»: Путин оценил состояние российской экономики

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с профильными министерствами заявил о сокращении нефтегазовых доходов бюджета, однако отметил рост из несырьевых источников. По его словам, за первый квартал российская казна пополнилась на 13 трлн рублей, «динамика хорошая». Также он отметил, что годовая инфляция в России на сегодня опустилась до 3,3% , к концу апреля составит менее 3%. Президент подчеркнул, что российская экономика растет и что правительство пересмотрело прогнозы в сторону улучшения.

Путин провел совещание по экономическим вопросам с премьером Михаилом Мишустиным, главой Администрации президента Антоном Вайно, первым замглавы правительства Андреем Белоусовым, зампредом Маратом Хуснуллиным, помощником президента Максимом Орешкиным, главами Минфина и Минэкономразвития Максимом Решетниковым и Антоном Силуановым, а также председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

По словам президента, за первый квартал российский бюджет пополнился на сумму, соответствующую уровню прошлого года.

«Экономическая динамика отражается и на бюджетных показателях. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 трлн рублей, ну, это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая»,

— сказал Путин.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, доходы бюджета в 2023 году запланированы на уровне 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы – 29,056 трлн руб. (19,4% ВВП). В январе – феврале доходы бюджета составили 3,163 трлн, это на 25% ниже показателей прошлого года.

Президент отметил, что во втором квартале ожидается больший приток средств в бюджет от нефтегазовых доходов. В первом квартале, заявил он, объем нефтегазовых поступлений сократился на 1,3 трлн рублей. За первый квартал текущего года объем ненефтегазовых поступлений увеличился примерно на 14%. Сокращение нефтегазовых доходов президент связал с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошедшем году. Путин подчеркнул, что внешние факторы риска для экономики никуда не делись.

Также президент заявил, что ограничения на вывоз капитала из России позволили снизить угрозы для финансовой системы.

«Во втором квартале прошлого года Банк России и правительство ввели ограничения на вывоз капитала. И это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Показатели

По словам президента, российская экономика растет, правительство уже пересмотрело прогноз социально-экономического развития в сторону улучшения.

«По итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении. <...> На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили. Прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики», — сказал президент.

Он напомнил, что при подготовке нынешнего бюджета правительство исходило из прогноза на снижение ВВП на 0,8% за год.

Показатели годовой инфляции на 3 апреля находятся на отметке 3,3%, а к концу месяца ожидается ниже 3%, сообщил президент.

«По состоянию на 3 апреля — от председателя Центрального банка, мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает — инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении», — заявил Путин.

Президент призвал избегать ускорения и замедления инфляции, так как это может плохо повлиять на планы бизнеса и доходы граждан, а также на экономическую активность в целом. «И, конечно, это сказывается на доходах граждан и объеме бюджетных поступлений», — заключил Путин.

Деловая активность

Путин выразил надежду, что экономическая активность в России будет и далее повышаться, на это указывает индекс деловой активности. В марте этот показатель составил 56,8 пункта — третье значение за всю историю. По словам президента, это говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса и его позитивном настрое.

Он также привел данные, согласно которым с начала апреля розничный торговый оборот прибавил чуть менее 25%. Увеличился и рост погрузки на железной дороге — в марте этот показатель был около 2%, а в начале апреля — 3,6%.

Однако Путин отметил, что многим направлениям не хватает рабочих рук, даже учитывая исторически минимальную безработицу.

«С учетом исторически минимальной безработицы, в целом по стране в 3,5%, по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое — использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть»,

— сказал Путин.

Во-вторых, по его словам, нужно активно применять технологии автоматизации производства во всех отраслях экономики и социальной сфере. Также он призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов по самым важным и востребованным профессиям, «особенно важно поддержать краткосрочные программы», в рамках которых можно приобрести новые знания и сменить профессию.