Отказ в кредите и запрет водить машину. О чем говорится в поправках в закон о воинской обязанности

Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «О воинской обязанности и службе». Теперь гражданам, получившим повестку, будет запрещен выезд за пределы России, пока они не явятся в военкомат. Повестки будут присылать в личный кабинет на «Госуслугах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект, отметил, что он не связан с мобилизацией и призван систематизировать процесс призыва.

Госдума на заседании 11 апреля приняла в третьем и окончательном чтении закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Документ вступит в силу после одобрения Совфедом и подписания президентом.

Текст поправок опубликован на портале Думы.

Согласно документу, гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военкомата, запрещается выезд из Российской Федерации. Мера будет действовать с момента получения повестки и вплоть до явки в учреждение.

Поправки также предполагают возможность вручения повесток не только лично под роспись, но и заказным письмом либо электронно. В последнем случае повестка будет считаться врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

Также, согласно поправкам, в случае, если повестка не была доставлена одним из указанных способов, она будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток.

Против уклонистов, которые не явились с военные комиссариаты в течение 20 дней после получения повестки, предлагается ввести ограничительные меры:

– запрет на регистрацию ИП;

– запрет на получение статуса самозанятого (открытие режима «Налог на профессиональный доход»);

– будет приостановлена возможность поставить недвижимость на учет;

– ограничение на управление транспортным средством и запрет на его регистрацию;

– отказ в заключении кредитного договора или займа.

Ограничения могут быть отменены в течение суток с момента явки гражданина в военкомат или подтверждения уважительных причин для неявки. Оповещение о снятии ограничений также направят гражданину через портал Госуслуг.

Также поправки предусматривают «установление дополнительных временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата» на уровне субъектов федерации. У них появится возможность ограничивать граждан в получении льгот, мер поддержки и других преференций.

Согласно поправкам, работодатели должны оповещать работников о повестках и обеспечивать возможность для явки в военкомат. Военным комиссарам работодатели должны предоставлять необходимые сведения о сотрудниках для ведения воинского учета. О работниках, которые не состоят на воинском учете, работодатель будет должен уведомить военный комиссариат и вручить таким сотрудникам направление для постановки на учет.

Кроме того, органы госвласти, правоохранительные органы, ЦИК, образовательные учреждения и медицинские организации будут обязаны предоставлять военкоматам всю необходимую для учета информацию.

В тексте отмечается, что зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах. Такая норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.

^^^Что говорят в Кремле в Госдуме

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поправки не связаны со спецоперацией на Украине и не имеют отношения к новой волне мобилизации. «Нет никакой второй волны», — подчеркнул он. По его словам, законопроект о едином реестре военнообязанных связан с необходимостью модернизации системы воинского учета, и если у граждан возникают вопросы на этот счет, обязанность властей их прояснить.

«Действительно, много вопросов: электронная рассылка, как она будет, на базе чего. Там говорится про Госуслуги, но они не обязательны. Поэтому здесь, действительно, очень много нюансов. Эта работа абсолютно необходима: нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учета», — сказал Песков.

По его словам, цифровизировать это систему необходимо, чтобы она стала «понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан».

Песков отметил, что в Кремле нет ощущения, что оперативное обсуждение нового законопроекта на фоне спецоперации может вызвать панику и новую волну эмиграции: «Потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом, и это нужно понимать, и это нужно объяснять».

Глава комитета Госдума по обороне Андрей Картаполов раскрыл детали документа. По его словам, повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Он отметил, что поправки, в случае их принятия, не будут распространяться на текущий весенний призыв на срочную службу, однако, в целом, будут распространяться на всех военнообязанных. Также Картаполов отметил, что поправки никак не связаны с мобилизацией, по его словам, в России она не планируется.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Андрей Луговой отметил, что если гражданин по каким-либо причинам не увидел повестку на информационном ресурсе или не имел возможность его открыть, то «это его проблемы».

Глава Минцифры Максут Шадаев призвал россиян не беспокоиться и отметил, что кнопка удаления аккаунта на Госуслугах вернулась. Функция пропала в конце марта после заявлений Минобороны о планах рассылать электронные повестки. Тогда в Минцифры объяснили ситуацию «участившимися взломами личных кабинетов», отметив, что удалить профиль на Госуслугах можно при визите в МФЦ.