Глава Татарстана и компания Пригожина. Против кого ввела новые санкции Канада

Канада ввела санкции против 14 россиян, а также 34 организаций. Среди них «Конкорд» Евгения Пригожина, «Уральский завод гражданской авиации», АО «Рыбинский приборостроительный завод», ООО «Липецкий механический завод» и другие. Премьер-министр Джастин Трюдо выразил надежду, что ограничительные меры «усилят давление» на Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МИД Канады объявил о новом пакете антироссийских санкций. Список опубликован на сайте ведомства. В нем 14 россиян и 34 организации.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении 14 россиян и 34 организаций, в том числе тех, что связаны с группой «Вагнер», — заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Как отметил политик, Оттава пошла на такой шаг, чтобы «усилить давление» на Москву.

Среди физлиц, вошедших в черный список, оказались:

— глава Татарстана Рустам Минниханов;

— владелец новостного агентства Regnum Сергей Руднов;

— замминистра обороны России Николай Панков;

— владелец российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов «Аэростарт» Виктор Мячин;

— владелец грузовой авиагруппы России «Волга-Днепр» Алексей Исайкин;

— руководитель Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев;

— и.о. гендиректора АО «НПП «Исток» им. Шокина» Вадим Добров;

— глава ракетостроительной компании АО «Энергия» Владимир Иванов;

— и другие.

Кроме того, Канада ввела ограничения против компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую связывают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Также в санкционном списке значатся Воронежский опытный завод программной продукции (ВОЗПП), занимающаяся спутниковыми данными компания «Терра Тех», АО «Национальная Авиационная Сервисная Компания», АО «Уральский завод гражданской авиации», АО «Рыбинский приборостроительный завод», ООО «Липецкий механический завод», а также авиакомпании АТРАН, «Волга-Днепр» и «ЭйрБриджКарго».

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, все введенные ограничения начали действовать с 5 апреля.

Помощь Киеву

Оттава 11 апреля также объявила, что в скором времени направит Украине новый пакет военной помощи.

«Мы объявляем, что отправим еще больше оружия. Из холодной Канады мы отправим 21 тыс. штурмовых винтовок, 38 пулеметов и 2,4 млн патронов», — пообещал канадский премьер.

Точные сроки поставок в настоящий момент не разглашаются.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь анонсировал обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой, которое планируется заключить в будущем.

«Только что подписали совместную декларацию о завершении переговоров с премьер-министром Джастином Трюдо. По своему содержанию это исключительное соглашение, которое активизирует нашу торговлю с Канадой и создаст уникальные возможности для украинского бизнеса», — написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, страны введут самый современный режим либерализации рынков услуг и осуществления инвестиций. «Теперь украинский бизнес может экспортировать продукцию в Канаду без тарифов, даже если составляющие этой продукции имеют происхождение из ЕС, ЕАСТ, Британии и Израиля. Такой подход поощряет иностранный бизнес создавать производства на Украине и включает нас в глобальные производственные цепи», — констатировал Шмыгаль.

Санкции Канады

Предыдущий пакет антироссийских санкций Оттава ввела 24 февраля, в годовщину с начала спецоперации ВС РФ на Украине. Тогда в черный список вошли 129 физических лиц и 63 организаций, включая российских заместителей премьер-министра, министров, других членов администрации президента России, а также советских космонавтов Валентину Терешкову и Светлану Савицкую.

Под ограничения попали ФСБ, Главное управление Генштаба (также известное как ГРУ), ФСО, Совет Федерации и Госдума, «Единая Россия», Главное управление специальных программ президента РФ, Росфинмониторинг. Кроме того, канадские власти запретили экспорт в Россию определенных химикатов, которые используются при производстве электроники.