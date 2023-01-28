«Как избежать долгой войны». Названы четыре шага для завершения конфликта на Украине

Основными препятствиями на пути переговоров Москвы и Киева, по мнению аналитиков американского центра RAND, являются «взаимный оптимизм в отношении будущего войны и взаимный пессимизм в отношении последствий мира». Авторы доклада назвали четыре шага, которые могут сделать власти США для прекращения конфликта: уточнение планов будущей поддержки Украины и принятие обязательств в отношении ее безопасности, предоставление гарантий нейтралитета страны и установление условий для снятия санкций с России.

Американский исследовательский центр RAND Сorporation опубликовал доклад под названием «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта», в котором предложил властям Соединенных Штатов сделать четыре шага для разрешения кризиса.

«В обсуждении российско-украинской войны в Вашингтоне все больше доминирует вопрос о том, чем она может закончиться. Чтобы дать информацию для обсуждения, в этой перспективе определяются пути, по которым может развиваться война, и то, как альтернативные траектории повлияют на интересы США», — отмечается в тексте.

Авторы утверждают, что в дополнение к минимизации рисков серьезной эскалации интересам США больше всего соответствуют действия, позволяющие избежать затяжного конфликта.

«Издержки и риски затяжной войны на Украине значительны и перевешивают возможные выгоды такого пути для США. Хотя Вашингтон не может сам определить продолжительность войны, он может предпринять шаги, которые сделают возможное окончание конфликта путем переговоров более вероятным», — говорится в публикации.

Как указали авторы доклада, основными препятствиями на пути российско-украинских переговоров являются «взаимный оптимизм в отношении будущего войны и взаимный пессимизм в отношении последствий мира».

В «перспективе» перечислены четыре политических инструмента, которые США могли бы использовать для смягчения этих препятствий:

уточнение планов будущей поддержки Украины и принятие обязательств в отношении ее безопасности, предоставление гарантий нейтралитета страны и установление условий для снятия санкций с России.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские власти готовы рассмотреть возможность смягчения ряда санкций в отношении Москвы при «серьезных переговорах по Украине». Она указала, что США хотят добиться того, чтобы Киев вернул контроль над территориями, которые вошли в состав РФ или контролируются российскими военными.

Военная спецоперация РФ на Украине

21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, которая продолжается 339 дней. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением действий России и призвала вывести войска с территории Украины.

Против РФ ввели масштабные санкции. Россия стала мировым лидером по количеству наложенных ограничений, обойдя Иран. Западные государства начали поставки оружия и гуманитарной помощи Украине.

Переговорный процесс между Москвой и Киевом начался и остановился весной 2022 года. Итоги последних очных переговоров 29 марта в Стамбуле называли «прорывом», но в апреле диалог зашел в тупик. Зеленский заявил, что переговоры возобновятся при возврате всех утраченных после 24 февраля территорий.