Лондон может передать истребители Киеву — после вывода российских войск

Передача истребителей Киеву «не является приоритетом» для британского военного командования, пишет The Daily Telegraph. Тем не менее, такие поставки могут произойти — в том случае, если российские войска покинут территорию Украины. Тогда, как поясняют собеседники газеты, у украинских властей возникнет «необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства в целях его защиты». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Лондон может поставить Киеву боевые самолеты, если российские войска покинут территорию Украины. Об этом написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британских Военно-воздушных силах.

По данным издания, передача Украине истребителей «не является приоритетом» для британского военного командования. Тем не менее, такие поставки могут произойти — в том случае, если российские войска покинут территорию Украины. Тогда, как поясняют собеседники газеты, у украинских властей возникнет «необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства в целях его защиты».

В то же время руководство британской армии обеспокоено тем, что королевские ВВС и ВМС не вносят существенный вклад в поддержку ВСУ, следует из текста.

Представители британских ВВС и ВМС свою позицию объясняют тем, что их боевая техника требует гораздо больше времени для освоения. По оценкам руководства армии королевства, для обеспечения «победы Украины необходимо деятельное участие всех видов ВС в вопросе поставок вооружений».

«С июля 2022 года британские моряки обучают украинских военнослужащих управлять двумя минными тральщиками класса Sandown, о передаче которых Киеву было объявлено в рамках сделки от 2021 года. Однако, Турция может отказать им в проходе через Босфорский пролив», — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить Киеву современные боевые самолеты. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «некие европейские коллеги «взяли в работу» вопрос предоставления истребителей F-16», передает ТАСС.

О возможности поставок Украине истребителей F-16 говорил, в частности, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. По его словам, такой запрос будет «непредвзято» рассмотрен, если поступит от Киева.

Поставки танков

25 января американские власти объявили о намерении передать Украине 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов немецких ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.

О намерениях передать Украине танки заявили также власти Норвегии, Словакии, Великобритании и Польши.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставок танков Leclerc Киеву, сказал, что «ничто не исключено». При этом он привел несколько условий, согласно которым поставки тяжелого вооружения не должны вести к эскалации конфликта и наносить ущерб обороноспособности самой Франции.

В сумме ВСУ могут получить 321 иностранный танк, утверждает посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

«Я могу заявить, что ряд стран официально подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка», — сказал он в эфире телеканала BFM.

При этом дипломат признал, что передача тяжелой техники может проходить «с задержками», отметив, что Киев «нуждается в этой помощи в максимально короткие сроки».