Зеленский: Украину ждут большие кадровые перестановки

На Украине пройдут большие кадровые перестановки в госаппарате, сообщил президент Владимир Зеленский. Он заявил, что изменения произойдут не только в кабинетах «центральной власти», но также в регионах и силовых структурах. Кроме того, глава Украины сообщил, что введены новые антироссийские персональные санкции и запрещен выезд чиновникам за границу. Тем временем в отставку ушел замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал свое заявление об отставке. Президент принял отставку чиновника, сообщает украинское издание «Бабель».

«Честь имею! До встречи. С уважением, Кирилл Тимошенко», — написал он в соцсетях. На опубликованной фотографии Тимошенко держит написанное от руки заявление об уходе с должности, которое датируется 23 января 2023 года. Чиновник также поблагодарил Зеленского и граждан Украины за оказанное ему доверие.

Издание «Украинская правда» накануне сообщило, что замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко уходит в отставку и планирует эмигрировать в Израиль. Ранее чиновник оказался в центре скандала из-за подозрений в коррупции и езды на дорогом автомобиле – Porsche Taycan, цена которого начинается от $81 тысячи. Нацполиция Киева завела уголовное дело из-за «слива» данных о машине Тимошенко журналистам.

Большие перемены

Госаппарат Украины ожидают серьезные кадровые перемены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил 24 января президент страны Владимир Зеленский.

«Уже есть кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах, и в правоохранительной системе. Украина не проявит слабости. Государство не проявит слабости», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, было также принято «принципиальное решение» Советом по нацбезопасности и обороне (СНБО) о запрете на выезд должностным лицам за рубеж.

Ограничение коснется не только всех чиновников «центральной власти», но также депутатов Верховной рады и местных советов в регионах, сотрудников прокуратур и «всех, кто должен работать на государство и в государстве».

«Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — подчеркнул украинский президент.

Наконец, он сообщил об еще одном решении СНБО «по поводу духовной независимости» Украины, которую власти страны «усиливают и будут укреплять». Киев вводит новые санкции против 22 граждан РФ, «которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и политику геноцида».

Санкции введены против 21 представителя Русской православной церкви (РПЦ) и начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского. Среди включенных в санкционный список – глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, его зам Вахтанг Кипшидзе и представитель РПЦ во Всемирном совете церквей в Женеве Михаил Гундяев – племянник патриарха Кирилла, а также священник и телеведущий Андрей Ткачев.

24 января в офисе президента Украины сообщили, что вскоре в отставку уйдет несколько глав областных администраций. Предположительно речь может идти о руководителях обладминистраций Сумской, Днепропетровской, а также о частично подконтрольных украинскому государству Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 24 января в отставку ушел заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

18 января в авиакатастрофе погиб глава МВД Украины Денис Монастырский — он разбился вместе со своими коллегами на вертолете, который рухнул на детский сад в пригороде Киева. Сейчас обязанности министра внутренних дел исполняет зам Монастырского Игорь Клименко.

17 января свою должность покинул советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — заявил он в соцсетях. За два дня до этого чиновник выразил мнение, что гибель людей в жилом доме в Днепре вызвана работой украинской системы ПВО.

«Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он тогда.