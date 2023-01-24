Зеленский: Украину ждут большие кадровые перестановки

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал свое заявление об отставке. Президент принял отставку чиновника, сообщает украинское издание «Бабель».
«Честь имею! До встречи. С уважением, Кирилл Тимошенко», — написал он в соцсетях. На опубликованной фотографии Тимошенко держит написанное от руки заявление об уходе с должности, которое датируется 23 января 2023 года. Чиновник также поблагодарил Зеленского и граждан Украины за оказанное ему доверие.
Издание «Украинская правда» накануне сообщило, что замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко уходит в отставку и планирует эмигрировать в Израиль. Ранее чиновник оказался в центре скандала из-за подозрений в коррупции и езды на дорогом автомобиле – Porsche Taycan, цена которого начинается от $81 тысячи. Нацполиция Киева завела уголовное дело из-за «слива» данных о машине Тимошенко журналистам.
Большие перемены
Госаппарат Украины ожидают серьезные кадровые перемены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил 24 января президент страны Владимир Зеленский.
«Уже есть кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах, и в правоохранительной системе. Украина не проявит слабости. Государство не проявит слабости», — подчеркнул он.
По словам Зеленского, было также принято «принципиальное решение» Советом по нацбезопасности и обороне (СНБО) о запрете на выезд должностным лицам за рубеж.
Ограничение коснется не только всех чиновников «центральной власти», но также депутатов Верховной рады и местных советов в регионах, сотрудников прокуратур и «всех, кто должен работать на государство и в государстве».
«Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», — подчеркнул украинский президент.
Наконец, он сообщил об еще одном решении СНБО «по поводу духовной независимости» Украины, которую власти страны «усиливают и будут укреплять». Киев вводит новые санкции против 22 граждан РФ, «которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и политику геноцида».
Санкции введены против 21 представителя Русской православной церкви (РПЦ) и начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского. Среди включенных в санкционный список – глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, его зам Вахтанг Кипшидзе и представитель РПЦ во Всемирном совете церквей в Женеве Михаил Гундяев – племянник патриарха Кирилла, а также священник и телеведущий Андрей Ткачев.
24 января в офисе президента Украины сообщили, что вскоре в отставку уйдет несколько глав областных администраций. Предположительно речь может идти о руководителях обладминистраций Сумской, Днепропетровской, а также о частично подконтрольных украинскому государству Запорожской и Херсонской областях.
Кроме того, 24 января в отставку ушел заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
18 января в авиакатастрофе погиб глава МВД Украины Денис Монастырский — он разбился вместе со своими коллегами на вертолете, который рухнул на детский сад в пригороде Киева. Сейчас обязанности министра внутренних дел исполняет зам Монастырского Игорь Клименко.
17 января свою должность покинул советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — заявил он в соцсетях. За два дня до этого чиновник выразил мнение, что гибель людей в жилом доме в Днепре вызвана работой украинской системы ПВО.
«Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он тогда.