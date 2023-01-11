Военная операция на Украине. День 322-й

Пострадавшая при обстреле со стороны Украины города Шебекино женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — РИА Новости.
Один мирный житель погиб, 11 получили ранения при обстрелах Донецкой народной республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб обороны республики — РИА Новости.
Посольство Казахстана не имеет отношения к акции с установкой «юрты несокрушимости» в Киевской области Украины, это частная инициатива, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров — ТАСС.
«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», — сказал он.
Украинские войска в 01:10 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Чернухино в ЛНР, сообщило представительство ЛНР в СЦКК — РИА Новости.
Украина может начать использовать ПВО Patriot к середине весны, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк — RT.
Артиста Максима Галкина лишили региональных наград в Кузбассе, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Цивилев — ТАСС.
Российские силы на донецком направлении продвигаются, обстановка на линии соприкосновения у города «на твердую четверку», сказал ТАСС командир второй роты 185 мотострелкового батальона 11-го полка Народной милиции ДНР с позывным «Рамзес».
Объем военной помощи Запада Украине с начала спецоперации почти сравнялся с оборонным бюджетом РФ — ТАСС.
Турция с ноября 2022 года начала поставки на Украину разработанных в США кассетных боеприпасов времен холодной войны — ТАСС со ссылкой на журнал Foreign Policy.
Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition), которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с США о совместном производстве. Они предназначены в том числе для уничтожения бронетехники.
Американская компания Intel заявила, что вся ее деятельность в России до сих пор приостановлена — ТАСС.
Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Украины. Они обсудили вопросы гуманитарной помощи.
«Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Д. Лубинцом», — написала уполномоченный по правам человека в РФ в своем Telegram-канале.
Украина в будущем будет иметь одну православную церковь на всю страну, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Мне кажется, что не может быть на Украине две одинаковые церкви. <…> Мне кажется, что все будет развиваться так: мы закончим эру «двоецерковности», у нас не будет две церкви, у нас будет единая поместная церковь православная, у нас Печерская лавра должна быть украинской в полном объеме, богослужения должны идти на нашем языке, на украинском языке. <…> Кроме того, русская церковь должна называться русской церковью», — сказал Подоляк в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.
Более 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в специальной военной операции с момента ее начала, более 9 тысяч военнослужащих в настоящее время находятся на передовой, сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
❗️ Вся территория Соледара взята под контроль подразделениями «Вагнер», сообщил Евгений Пригожин — ТАСС.
Швейцария не позволяет Испании направить на Украину определенный военный материал, для поставки которого требуется согласие страны — производителя, сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес — ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press..
Глава ведомства уточнила, что Мадрид продолжит поставлять военную помощь Киеву.
Российская армейская авиация начала применять в рамках спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, оснащенные ракетами «Изделие 305», сообщил РИА Новости информированный источник.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что некоторые подразделения бежали с линии фронта под Соледаром — РИА Новости со ссылкой на эфир YouTube-канала Марка Фейгина.
«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут... Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник», — сказал Арестович.