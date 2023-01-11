Военная операция на Украине. День 322-й

08:18

Турция с ноября 2022 года начала поставки на Украину разработанных в США кассетных боеприпасов времен холодной войны — ТАСС со ссылкой на журнал Foreign Policy.

Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition), которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с США о совместном производстве. Они предназначены в том числе для уничтожения бронетехники.