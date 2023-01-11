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Политика

Военная операция на Украине. День 322-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 322-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Советник главы офиса Зеленского Арестович сообщил, что некоторые подразделения бежали с линии фронта под Соледаром. Основатель «Вагнера» Пригожин заявил, что подразделения ЧВК создали котел в центре города. Журнал Foreign Policy написал, что Турция с ноября 2022 года начала поставки на Украину разработанных в США кассетных боеприпасов времен холодной войны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:51

Пострадавшая при обстреле со стороны Украины города Шебекино женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — РИА Новости.

08:40

Один мирный житель погиб, 11 получили ранения при обстрелах Донецкой народной республики со стороны украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб обороны республики — РИА Новости.

08:38

Посольство Казахстана не имеет отношения к акции с установкой «юрты несокрушимости» в Киевской области Украины, это частная инициатива, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров — ТАСС.

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», — сказал он.

08:30

Украинские войска в 01:10 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Чернухино в ЛНР, сообщило представительство ЛНР в СЦКК — РИА Новости.

08:27

Украина может начать использовать ПВО Patriot к середине весны, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк — RT.

08:25

Боевая работа расчета ТОС «Солнцепек» в ходе военной спецоперации.

08:24

Артиста Максима Галкина лишили региональных наград в Кузбассе, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Цивилев — ТАСС.

08:22

Российские силы на донецком направлении продвигаются, обстановка на линии соприкосновения у города «на твердую четверку», сказал ТАСС командир второй роты 185 мотострелкового батальона 11-го полка Народной милиции ДНР с позывным «Рамзес».

08:20

Объем военной помощи Запада Украине с начала спецоперации почти сравнялся с оборонным бюджетом РФ — ТАСС.

08:19

08:18

Турция с ноября 2022 года начала поставки на Украину разработанных в США кассетных боеприпасов времен холодной войны — ТАСС со ссылкой на журнал Foreign Policy.

Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition), которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с США о совместном производстве. Они предназначены в том числе для уничтожения бронетехники.

08:16

Американская компания Intel заявила, что вся ее деятельность в России до сих пор приостановлена — ТАСС.

08:15

Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Украины. Они обсудили вопросы гуманитарной помощи.

«Сегодня состоялась ранее запланированная встреча с омбудсменом Украины Д. Лубинцом», — написала уполномоченный по правам человека в РФ в своем Telegram-канале.

08:13

Украина в будущем будет иметь одну православную церковь на всю страну, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мне кажется, что не может быть на Украине две одинаковые церкви. <…> Мне кажется, что все будет развиваться так: мы закончим эру «двоецерковности», у нас не будет две церкви, у нас будет единая поместная церковь православная, у нас Печерская лавра должна быть украинской в полном объеме, богослужения должны идти на нашем языке, на украинском языке. <…> Кроме того, русская церковь должна называться русской церковью», — сказал Подоляк в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

08:11

Более 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в специальной военной операции с момента ее начала, более 9 тысяч военнослужащих в настоящее время находятся на передовой, сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

08:09

❗️ Вся территория Соледара взята под контроль подразделениями «Вагнер», сообщил Евгений Пригожин — ТАСС.

08:08

Боевая работа экипажей Су-35С ВКС России в ходе спецоперации.

08:07

Швейцария не позволяет Испании направить на Украину определенный военный материал, для поставки которого требуется согласие страны — производителя, сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес — ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press..

Глава ведомства уточнила, что Мадрид продолжит поставлять военную помощь Киеву.

08:05

Российская армейская авиация начала применять в рамках спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, оснащенные ракетами «Изделие 305», сообщил РИА Новости информированный источник.

08:03

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что некоторые подразделения бежали с линии фронта под Соледаром — РИА Новости со ссылкой на эфир YouTube-канала Марка Фейгина.

«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут... Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник», — сказал Арестович.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 321-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

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