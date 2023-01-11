Толкнувшего офицера мобилизованного приговорили к пяти с половиной годам

Мобилизованный на военную службу россиянин Александр Лешков, толкнувший офицера, признан виновным в нанесении побоев командиру и приговорен к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Сторона защиты утверждает, что поведение Лешкова объясняется «повышенным чувством справедливости». Мобилизованный признал вину и раскаивается, но утверждает, что все равно был крайне недоволен обеспечением и подготовкой солдат.

Одинцовский гарнизонный военный суд признал виновным мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова. Об этом сообщает ТАСС.

За нанесение побоев командиру во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 344 УК РФ) Лешков приговорен к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор был обжалован стороной защиты и пока не вступил в законную силу.

«Дело находится на обжаловании во Втором западном окружном военном суде. Приговор обвинительный», — добавили в пресс-службе суда.

13 ноября при проведении строевого смотра в парке «Патриот» в Подмосковье рядовой Лешков «в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов» стал возмущаться качеством организации военной службы, обеспечением имуществом мобилизованных и отсутствие занятий по огневой подготовке, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Рядовой вступил в словесную перепалку с командиром – подполковником Денисом Мазановым – и выпустил ему в лицо сигаретный дым в присутствии других солдат, утверждает обвинение. Офицер «отстранил его рукой», после чего Лешков умышленно толкнул подполковника кулаком в грудь.

22 ноября адвокат рядового Лешкова Александр Александровский заявил в разговоре с News.ru, что его клиент признал вину в насилии против своего командира.

При этом сторона защиты утверждала, что поведение мобилизованного объясняется «особенностями его воспитания и восприятия действительности» — обостренном чувстве справедливости.

Адвокат добавил, что Лешков «эмоционально выразил свою позицию, находясь в стрессовой ситуации и будучи недовольным поведением командира, однако не желал причинить ему боль и тем более нанести какой-либо урон его здоровью».

«Это просто был порыв эмоций, с которым он не смог совладать», — отметил Александровский. Он также указал, что его подзащитный вызвался участвовать в боевых действиях добровольно и характеризуется положительно.

СМИ широко публиковали видео стычки в парке «Патриот» в разгар частичной мобилизации в России. На нем разгоряченный Лешков с использованием непечатной лексики возмущается в лицо Мазанову, что мобилизованные занимаются строевой подготовкой — «мы что, на войне строем ходить будем?», а также «заполняют бумажки, чтобы собрать то, чего им не хватает».

«По 15 патронов приходить стрелять? Два раза на пристрелке и один раз на учебно-контрольных стрельбах. Один раз мы были на полигоне для стрелков, все остальное время мы на танковом полигоне занимаемся *****», — говорит мобилизованный.

Кроме того, возмущение военного вызвало отсутствие движущихся мишеней на стрельбище.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил вскоре после этого, что по факту жалоб мобилизованных из разных регионов страны будут проведены разбирательства. По его мнению, сообщения о плохих условиях, в которых живут мобилизованные, носят «единичный характер» и объясняются недобросовестностью «отдельных чиновников».

29 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации было выявлено много трудностей и недостатков.

«Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию, мы провели ее, было много сложностей и проблем», — сказал министр обороны.

По его словам, нельзя сказать, что властям «удалось достаточно оперативно решить большую часть проблем и вопросов», при этом изначально правительство старалось «ни от кого ничего не скрывать».