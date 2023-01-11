«Чего вы дурака валяете». Путин раскритиковал Мантурова за отсутствие заказов на самолеты

Президент Владимир Путин провел 11 января совещание с главами министерств и ведомств. Он заявил, что экономика России «в целом стабильна» и активно развивается, а также обозначил основные направления работы на следующий год. Большую часть своего выступления Путин посвятил развитию новых регионов РФ и их интеграции. Кроме того, Путин раскритиковал Минпромторг за отсутствие заключенных контрактов на самолеты.

Президент Владимир Путин на сегодняшнем правительственном совещании раскритиковал главу Минпромторга Дениса Мантурова за отсутствие заказов на воздушные суда на некоторых предприятиях и потребовал заключить контракты в течение ближайшего месяца.

«Предприятия должны понимать свои перспективы по заказам, они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать. Им нужно понять, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданских судов будет заказано», — обратился Путин к министру.

Как указал президент, у некоторых предприятий нет заключенных договоров даже на уже наступивший 2023 год. «Пока нет паспортов, о которых вы сами сказали, и нет твердых контрактов, у них нет понимания того, что они будут делать. Долго, слишком долго», — сказал он.

Мантуров в ответ возразил, что у подконтрольного ему ведомства есть контракты «и по линии Министерства обороны, и по гражданской линии», при этом «уже все сверстано».

«У вас сверстано, но контрактов нет. Чего мы с вами пикироваться будем. <...> Чего вы на самом деле дурака валяете. Контракты когда будут — я вот о чем говорю», — ответил Путин.

Сразу после совещания в Кремле заявили, что у Путина нет серьезных нареканий к работе Мантурова. «Это обычный рабочий процесс», — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал критику в адрес министра (цитата по ТАСС). Никаких выговоров Мантурову объявлять не планируется, заверил он.

«Президент сказал, что время сейчас жесткое. Иногда риторика бывает жесткая и темп жесткий», — добавил Песков, выразив уверенность, что Путин и Мантуров продолжат общение и «будет все сделано, о чем говорит президент».

Экономическая стабильность

Путин в ходе совещания также подчеркнул, что экономика страны «в целом стабильна и активно развивается». В 2023 году такие темпы будут сохранены, считает он.

«Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом находятся в стабильном состоянии, активно развиваются», — сказал президент.

Кроме того, он обозначил шесть основных направлений работы на следующий год — расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров, развитие дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, увеличение технологических возможностей экономики, стимулирование создания новых производств и рабочих мест.

Обращаясь к министрам, Путин подчеркнул, что приоритетом в их работе должны стать рост реальных зарплат людей и снижение бедности. «Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», — сказал Путин.

На первый план в настоящее время выходит укрепление финансового суверенитета страны, уверен президент. «Это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и многие другие отрасли», — отметил Путин, указав, что рассчитывает «на эффективную — так, как это и было в 2022 году, — работу Центрального банка и правительства, прежде всего, конечно, экономического блока и Минфина».

Новые регионы

Путин также объявил, что с 2023 года власти установят показатели эффективности развития новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

К 2030 году они должны догнать остальные субъекты РФ по уровню жизни населения, состоянию инфраструктуры и другим ключевым показателям.

«Уже на текущий год должны быть установлены ключевые показатели эффективности развития Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР», — отметил президент.

Работа по подготовке ключевых показателей эффективности развития новых регионов уже ведется. «Но обращаю внимание — она пока не завершена. Нужно как можно быстрее решить остающиеся вопросы», — призвал Путин.

По его словам, в 2023-м власти РФ должны решить проблемы по обеспечению потребностей при проведении специальной военной операции на Украине, о проведении которой президент объявил 24 февраля 2022 года.

«Подчеркну: мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», — сказал Путин.