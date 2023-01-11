Украина дождалась немецких танков

Польша передает Украине роту основных боевых танков Leopard 2. По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, это является поворотным пунктом в поставках западного вооружения Киеву. Тем самым преодолен своеобразный психологический барьер, до недавнего времени препятствовавший передаче тяжелых боевых бронированных машин западного производства вооруженным силам Украины.

На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его страна только рассматривает возможность поставки на Украину танков Leopard 2 (конкретное число машин при этом еще даже не называлось) для усиления боевых возможностей бронетанковых соединений ВСУ. Однако передача подобного оружия должна быть частью более масштабных усилий группы союзников, подчеркивал совсем недавно Моравецкий.

«Вместе с президентом Польши Анджеем Дудой мы ведем переговоры, которые приведут к созданию более широкой коалиции государств, которые могли бы поставлять на Украину подобное тяжелое и современное оружие», — сказал Моравецкий всего три дня назад. Об этом сообщала газета Rzeczpospolita. «Переговоры продолжаются. Я говорил об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем несколько недель назад в Брюсселе, и я полагаю, что в ближайшие несколько дней мы сможем узнать больше об этой теме», — добавлял в те дни Матеуш Моравецкий.

Заявление премьер-министра Польши последовало за сообщением The Wall Street Journal, в котором цитируется неназванный высокопоставленный польский дипломат, заявивший, что Польша рассматривает просьбу Украины о безвозмездной передаче своих танков Leopard 2. В прошлом году Варшава поставила собственные танки Т-72 советской разработки украинским военным.

Германия в начале 2000-х годов поставила Польше танки Leopard 2, которые ранее использовались бундесвером. В настоящее время польские вооруженные силы эксплуатируют около 247 танков Leopard 2 в различных вариантах. К ним относятся танки Leopard 2A4 и 2A5, а также танки Leopard 2PL, модернизированные польской оборонной промышленностью в сотрудничестве с немецким концерном Rheinmetall.

В ближайшие годы Польша намерена создать и свой парк современных танков на базе американских M1A2 Abrams и южнокорейских танков K2, но в настоящее время бронетанковые соединения Войска Польского полагаются в основном на Leopard 2.

Что касается позиции Германии, то официальный Берлин должен одобрять все поставки оружия немецкого производства даже спустя много лет после передачи германского вооружения партнерам. Примечательно, что по состоянию на 9 января правительство Германии еще не получало запрос на передачу Leopard 2 из Польши. Об этом ранее сообщал в Берлине официальный представитель Штеффен Хебестрайт.

Однако события развиваются стремительно. Вполне возможно, что на их ход оказали влияние напряженные бои под Соледаром и Бахмутом. Не успел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявить разве что о переговорах по возможной передаче танков Leopard 2, как сегодня президент Польши Анджей Дуда на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским (на которой присутствовал и президент Литвы Гитанас Науседа) объявил о передаче бронетанковым соединениям ВСУ роты Leopard 2.

Глава польского государства заявил, что Украине «будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции». Для реализации этого решения, по его словам, должен быть выполнен ряд формальных требований и проведены согласования. Выступление Анджея Дуды транслировало Польское телевидение. Судя по всему, в Берлине (да и не только в Берлине) все-таки дали отмашку на передачу германских танков Киеву. Вряд ли без согласия Олафа Шольца и, есть основания полагать, Джо Байдена, президент Польши Анджей Дуда пошел бы на подобный шаг.

Рота, безусловно, немного. По российским штатам это всего 10 машин (три взвода по три танка плюс машина командира роты). В танковой роте в вооруженных силах государств-участников НАТО насчитывается 14 танков. Разница, как видим, не принципиальная. Тут важнее другое – преодолен своеобразный психологический барьер, до недавнего времени препятствовавший передаче тяжелых боевых бронированных машин западного производства вооруженным силам Украины.

Немецкий основной боевой танк Leopard 2 был принят на вооружение бундесвера в самом конце 1970-х годов и до сих пор остается основой бронетанковых войск ряда стран НАТО и их союзников. За счет постоянных модернизаций характеристики машины поддерживаются на весьма высоком уровне.

На оснащении бундесвера (в той или иной степени готовности) находится 2125 танков Leopard 2, Нидерландов — 445, Швейцарии — 380, Испании — 219, Греции — 170, Швеции — 120, Катара — 62, Венгрии — 44. Всего было изготовлено 3563 боевых машины этого типа.

К сильным сторонам германской машины относится система управления огнем. Она обрабатывает большое количество данных для стрельбы в различных вариантах. Для прицеливания и последующего поражения цели наводчику достаточно выбрать соответствующий объект и поставить на него маркер. Обнаружить замаскированные цели экипажу Leopard 2 помогает специальный датчик, реагирующий на тепловое излучение объектов противника.

Есть основания полагать, что первая рота танков Leopard 2 в ВСУ будет использована в качестве учебного подразделения для переучивания украинских танкистов. Скорее всего, в Польше на первых порах будут и располагаться и ремонтные мощности по обслуживанию германских танков. На фронт, скорее всего, пойдут машины Leopard 2 уже из Германии и других государств-участников НАТО.

Скорее всего, о передаче ВСУ основных боевых танков западного производства типа M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2 будет официально объявлено на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которое состоится 20 января 2023 года. Психологический рубеж в этом плане преодолен, дело теперь только за количеством передаваемых Украине боевых машин.