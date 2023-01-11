«Один народ помогает другому». В Астане прокомментировали установку «юрт несокрушимости» в Буче

В МИД Казахтана назвали «частной инициативой» казахстанских бизнесменов установку пункта обогрева в Буче, выполненного в форме традиционного жилища кочевников — юрты. В ведомстве подчеркнули также, что «никакой проблемы» в этом нет — «один народ помогает другому». Накануне о необходимости официального комментария со стороны Астаны по поводу установки юрты заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С начала января в сети стали распространяться фотографии, на которых были запечатлены «юрты несокрушимости» — пункты обогрева, установленные в Буче в Киевской области. Отмечалось, что сооружения возводились якобы при участии посольства Казахстана и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с Республикой Казахстан Сергея Нагорняка. 11 января казахстанский МИД прокомментировал акцию и заявил о ее частном характере.

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», — сказал журналистам официальный представитель министерства Айбек Смадияров (цитата по ТАСС).

Дипломат добавил, что в Казахстане проживают около 300 тыс. украинцев, а на Украине есть довольно большая казахская диаспора.

«Они между собой общаются, есть межнациональные браки, есть друзья, есть родственники. Один народ помогает другому народу, в этом нет никакой проблемы, это естественно», — подчеркнул он.

По мнению Смадиярова, казахстанские бизнесмены, организовавшие акцию, выбрали юрту, потому что это традиционное жилище кочевников: конструкция легко собирается, а потом легко переносится на новое место. «Наверное, поэтому выбор пал у казахстанских бизнесменов именно на этот вид жилья», — уточнил представитель МИД.

«Оснований не доверять нет»

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Казахстана выступить с официальным комментарием по поводу акции с «юртой несокрушимости». Она уточнила, что в Астане заверили Москву, что не имеют отношения к произошедшему, а «тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности».

«Во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях», — говорилось в распространенном комментарии дипломата.

В то же время Захарова подчеркивала, что оснований «не доверять близким партнерам» у России нет.

Украина и Казахстан

После начала российской спецоперации Казахстан направлял на Украину гуманитарную помощь, однако никогда не оказывал поддержку армии страны.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с переизбранием на этот пост. Как отмечал украинский президент, в беседе он выразил заинтересованность в дальнейшем развитии украинско-казахстанских отношений.

В июне 2022-го, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, современные мировые границы гарантируют стабильность, а реализация прав всех наций на самоопределение приведет к хаосу.

«Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано, то вместо 193 государств, входящих в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 государств, конечно же, это будет хаос», — сказал политик.

Казахстан также отказался нарушать западные санкции против России, необходимость функционировать в таких экономических условиях Токаев назвал «прохождением между Сциллой и Харибдой».