«Соль на раны Украины». Что на западе пишут про взятие российскими войсками Соледара

Российские войска блокировали Соледар с двух сторон, ВКС наносит удары по объектам ВСУ внутри города, сообщили в Минобороны. До этого основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что ЧВК взяли город под контроль, в центре образовался котел, где еще идут бои. Западные СМИ уже назвали взятие Соледара «солью на украинских ранах», и возможностью для ВС РФ захватить Бахмут и двигаться дальше к Краматорску и Славянску.

Основатель ЧВК «Вагнер», российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы полностью взяли под контроль Соледар — город в 10 км к северу от Бахмута (Артемовска), считающегося сейчас опорной точкой укрепрайона ВСУ. По словам Пригожина, в центре Соледара сформировался котел, идут городские бои.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал взятие Соледара «переломным моментом» вооруженных действий в Донбассе, который открывает путь к полному освобождению территории республики.

В Минобороны сообщили, что подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с севера и юга, а авиация наносит удары по укреплениям противника, а штурмовые отряды ведут бои внутри Соледара.

На новости о захвате Соледара отреагировали и западные издания. Некоторые — в довольно эмоциональном ключе.

Говоря о взятии населенного пункта бойцами группы «Вагнера» Daily Mail пишет, что таким образом Пригожин «сыпет соль на раны Украины». Очевидно, издание дает отсылку на фотографии основателя ЧВК вместе с бойцами в одной из соляных шахт Соледара.

Газета называет взятие Соледара наиболее значительным достижением вооруженных сил РФ с августа и признает, что этот стратегический пункт открывает российским военным простор для маневра при битве за Бахмут.

Bloomberg, ссылаясь на руководителя отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра «Новая геополитика» Игоря Левченко, пишет, что украинские силы будут истощены в результате боев за Соледар.

«Ситуация вокруг Соледара и Бахмута вынуждает украинское командование задействовать больше резервов на этом направлении. Может оказаться, что в ближайшем будущем их не хватит для ведения большого наступления на юге, например, в Запорожье, или еще на каком-то направлении», — сказал эксперт.

Левченко также отметил, что развитие вооруженного конфликта в ближайшие месяцы будет зависеть не столько от погодных условий, сколько от того, как сильно противоборствующие стороны смогут истощить свои запасы и ресурсы.

«Взятие Соледара позволит Москве размещать артиллерию на новых позициях и оказывать давление на украинские линии снабжения, которые идут как к Бахмуту, так и к удерживаемому украинцами городу Северск», — пишет The New York Times.

Кроме того, как сообщает NYT, стратегическая ценность Бахмута заключается в пересечении здесь нескольких крупных региональных автомагистралей. И захват города позволит ВС РФ активнее продвигаться на северо-запад — к Славянску и Краматорску. При этом издание допускает, что ВСУ могли подготовиться к отступлению и сдаче Соледара и Бахмута, соорудив укрепрайоны за пределами городов.

В публикации газеты также говорится, что в случае захвата Соледара или Бахмута в дальнейшем, российские вооруженные силы, в том числе группа «Вагнера» сможет заявить о триумфе на этом направлении фронта.

The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщает, что у западных партнеров Киева успехи российской армии в Соледаре вызывают опасения.

«Некоторые из западных высокопоставленных чиновников утверждают, что имеет смысл отойти на новую линию обороны на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать», — говорится в статье.

По информации WSJ на Украине и за ее пределами «переживают» из-за того, что Киев «ввязался» в бои за Бахмут. Газета пишет, что чрезмерная трата военных ресурсов в этом городе может негативно повлиять на планы украинского руководства предпринять масштабное контрнаступление весной 2023 года.