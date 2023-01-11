«В связи с расширением масштаба задач». Новые перестановки в российской армии

Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в рамках спецоперации на Украине. Его заместителем стал его предшественник на посту командующего — генерал Сергей Суровикин. Как в оборонном ведомстве объяснили кадровые перестановки — в материале «Газеты.Ru».

Начальника Генштаба Вооруженных сил РФ, первого замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова назначили командующим объединенной группировкой войск в рамках российской военной спецоперации на Украине.

«Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

«Расширение масштаба задач»

В военном ведомстве заявили, что кадровые изменения связаны с «расширением масштаба» решаемых в ходе спецоперации на Украине задач. А также повысить уровень руководства — в сообщении указано, что это необходимый шаг для организации «более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск».

9 января член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что президент России Владимир Путин и генерал армии Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий. Новая тактика, в частности, это «умение признавать ошибки и учиться на них», помогла российским военнослужащим действовать эффективнее, выразил мнение он.

По словам Гурулева, существенные изменения внесла и проведенная в России частичная мобилизация. Появились новые части и подразделения, которые могут изменить ход боевых действий.

«Наша разведка стала работать лучше, в том числе благодаря насыщению средствами разведки, не без помощи нашего гражданского общества. Подвижки появились в космосе, об этом сильно не афишируется. По-другому работает спецназ, точно не пехотой, занимается своим делом. Внутри страны у контрразведки просто сил не хватает, сегодня вопрос создания СМЕРШ крайне актуален для выявления на новых территориях России всех предателей, спящих разведчиков», — говорил он.

Назначение Суровикина

О должности командующего объединенной группировкой войск Минобороны впервые сообщило 8 октября 2022 года. На пост был назначен Суровикин, ранее командовавший Южной группировкой войск, действовавшей на Украине.

Суровикин возглавлял группировку в течение трех месяцев. В этот период по энергосистеме Украины активно наносились удары, которые, тем не менее, так и не привели к полному ее коллапсу. Кроме того, именно Суровикин принимал «непростое решение» о перегруппировке российских войск на левый берег Днепра и уходе из Херсона.

Путь Герасимова

Герасимов окончил Казанское Суворовское военное училище, принимал участие в боях на территории Чечни в 2001-2003 годах.

В декабре 2007 года был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, а в феврале 2009 года стал командующим войсками Московского военного округа.

В 2010 году в соответствии с указом президента РФ стал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил. В 2012 году возглавил Генштаб.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что генерал-полковник Александр Лапин, командовавший группировкой российских войск «Центр» на Украине, был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. Лапина в последнее время активно критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.