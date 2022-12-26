Военная операция РФ на Украине. День 306-й

Поддержка США Украины ведет к ослаблению роли доллара и усилению юаня, который может стать альтернативной мировой валютой уже в ближайшие годы, считает профессор политических наук Флоридского атлантического университета Роберт Рабил — ТАСС.
Общественники Запорожской области вместе с Общественной палатой РФ призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека разместить наблюдателей в Энергодаре, которые убедятся, что удары по Запорожской АЭС якобы наносят ВСУ — ТАСС.
Депутаты Приморья приняли в трех чтениях закон, предусматривающий ежемесячную денежную выплату, а также выплату на санаторно-курортное лечение для награжденных региональным знаком особого отличия «Герой Приморья» — ТАСС.
Директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй рассказал об уверенности китайцев в подготовке странами Запада украинского сценария для Тайваня — ТАСС.
Все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил РФ, вооруженного ракетами «Кинжал», освоили применение этих гиперзвуковых ракет, сообщил командующий дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш — ТАСС.
Председатель правления Фонда образовательных проектов «Росток» Константин Васильцов и первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Константин Ярошенко привезли в ЛНР новогодние подарки для детей военнослужащих — ТАСС.
Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин — ТАСС.
Он отметил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения сейчас несостоятельны.
Галузин также предупредил о катастрофических последствиях «действий Киева, который подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию».
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о проверке данных о происшествиях на военных объектах в Энгельсе после появления в Telegram-каналах информации о хлопке на аэродроме. Чрезвычайных происшествий на гражданских объектах в городе не было, указал он.
Telegram-канал Baza ранее сообщил, что на аэродроме в Энгельсе якобы слышны взрывы, в городе звучала сирена воздушной тревоги.
«Уважаемые земляки, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — написал Бусаргин.