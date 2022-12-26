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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 306-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 306-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Сотрудники силовых ведомств проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Энгельсе после появления в Telegram-каналах информации о взрыве на аэродроме. Чрезвычайных происшествий на гражданских объектах в городе не было, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Россия и США в 2023 году могут оказаться на грани прямого военного столкновения, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:29

Поддержка США Украины ведет к ослаблению роли доллара и усилению юаня, который может стать альтернативной мировой валютой уже в ближайшие годы, считает профессор политических наук Флоридского атлантического университета Роберт Рабил — ТАСС.

08:22

Общественники Запорожской области вместе с Общественной палатой РФ призвали Управление верховного комиссара ООН по правам человека разместить наблюдателей в Энергодаре, которые убедятся, что удары по Запорожской АЭС якобы наносят ВСУ — ТАСС.

08:18

08:15

Депутаты Приморья приняли в трех чтениях закон, предусматривающий ежемесячную денежную выплату, а также выплату на санаторно-курортное лечение для награжденных региональным знаком особого отличия «Герой Приморья» — ТАСС.

08:13

Директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй рассказал об уверенности китайцев в подготовке странами Запада украинского сценария для Тайваня — ТАСС.

08:10

08:07

Все летные экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил РФ, вооруженного ракетами «Кинжал», освоили применение этих гиперзвуковых ракет, сообщил командующий дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш — ТАСС.

08:06

08:05

Председатель правления Фонда образовательных проектов «Росток» Константин Васильцов и первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Константин Ярошенко привезли в ЛНР новогодние подарки для детей военнослужащих — ТАСС.

08:03

Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин — ТАСС.

Он отметил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения сейчас несостоятельны.

Галузин также предупредил о катастрофических последствиях «действий Киева, который подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию».

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MFA Russia/Global Look Press
08:02

08:01

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о проверке данных о происшествиях на военных объектах в Энгельсе после появления в Telegram-каналах информации о хлопке на аэродроме. Чрезвычайных происшествий на гражданских объектах в городе не было, указал он.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что на аэродроме в Энгельсе якобы слышны взрывы, в городе звучала сирена воздушной тревоги.

«Уважаемые земляки, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — написал Бусаргин.

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Пресс-служба губернатора Саратовской области/РИА Новости
08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 306-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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