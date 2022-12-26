Военная операция РФ на Украине. День 306-й

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Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин — ТАСС.

Он отметил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения сейчас несостоятельны.

Галузин также предупредил о катастрофических последствиях «действий Киева, который подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию».