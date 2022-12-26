В Совете при Минстрое предложили повышать тарифы на ЖКУ с учетом доходов россиян

Комиссия по ЖКХ Общественного совета при Минстрое предложила при формировании цен на ЖКУ в регионах учитывать, сколько граждан могут обеспечить себя этими услугами. Если их доля недостаточна, то тарифы в регионе повышать не стоит. По данным на октябрь, россияне задолжали компаниям, предоставляющим услуги ЖКХ, 767 млрд рублей.

Комиссия по ЖКХ Общественного совета при Минстрое предложила повышать стоимость коммунальных платежей с учетом платежеспособности граждан. Об этом со ссылкой на Совет пишут «Известия».

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», – сказала руководитель комиссии Ирина Булгакова.

Она отметила, что существующие методики позволяют рассчитать, сколько в процентах составят платежи от общих доходов и общих расходов населения, а также узнать количество россиян, которые без ущерба для нормальной жизни могут оплатить ЖКУ.

«Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами», — считает Булгакова.

В таком случае нельзя повышать стоимость ЖКУ. Нехватку средств ресурсоснабжающим организациям, по ее мнению, можно возместить за счет федерального бюджета в виде субвенций (межбюджетных трансфертов). Региональным властям Булгакова посоветовала искать способы для создания экономических условий для роста благосостояния людей.

Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук предложил в комментарии «Известиям» свою методику определения цен на коммуналку — производить расчет по стоимости потребительской корзины. Специалист со ссылкой на подсчеты Росстата подчеркнул, что «за чертой бедности живут 20 млн человек, а субсидии по ЖКХ получают всего лишь 4 млн человек».

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Сусана Киракосян в свою очередь предупредила, что при совершенствовании тарифов ЖКУ любая ошибка может привести к серьезным социально-экономическим последствиям.

«Предложенный дифференцированный подход в зависимости от региональных особенностей и платежеспособности населения является единственно приемлемым при изменении тарифа, особенно сейчас», – считает собеседница «Известий».

Долги россиян

В начале октября года «Российская газета» сообщала, что россияне задолжали за ЖКУ 767 млрд рублей. Управляющим организациям население страны должно заплатить 315 млрд рублей, что на 1% меньше, чем было в июле 2021 года. Ресурсоснабжающие организации недосчитались 452 млрд рублей, годом ранее потребители были им должны 420 млрд рублей.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая полагает, что задолженность будет и далее расти, если не учитывать платежеспособность населения.

В свою очередь, создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко уверен, что бесперспективно учитывать разную платежеспособность россиян. Цены на ЖКУ нужно формировать в зависимости от обслуживаемого имущества.

Индексация

Пока при изменении тарифов на ЖКУ учитывается только инфляция. Российские власти планировали провести индексацию тарифов ЖКУ 1 июля 2023 года, но потом перенесли на 1 декабря 2022-го.

В Минстрое в ответ на запрос «Известий» заявили, что рост тарифов на коммунальные услуги ограничен 9%. Фактический индекс, по данным Росстата, складывается еще меньше – на уровне 6,5% — 7,87%.

«Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%», – заявили в Минэкономразвития.

В ведомстве такие меры назвали «необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения».

В Минстрое напомнили, что есть набор мер поддержки по оплате коммунальных услуг: компенсация расходов на оплату предоставляются отдельным категориям граждан (пенсионеры, ветераны боевых действий, многодетные семьи и т.д.), а также помощь людям, у которых расходы на коммуналку составляют от 22% общего семейного бюджета.

В этом году это была уже вторая индексация. Первая проводилась с 1 июля в среднем на 4%. При этом за соблюдением исполнения предписанного правила о повышении цен на ЖКХ не более, чем на уровень инфляции, наблюдает ФАС.

»ФАС России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста. Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях», — заверили в ФАС.

При этом в каждом регионе правительство субъекта самостоятельно принимает решение об изменениях. В большинстве регионов России рост тарифа на коммунальные услуги – электричество, воду, газ, тепло — с 1 декабря составил 8,5%. Но некоторые регионы смогли несколько сдержать повышение цен. По информации ТАСС, жители Сахалина платят за коммуналку больше на 5,5%, в Мурманской области – предельный рост около 6,3%. На конец ноября годовая инфляция составила 12,05%.

Следующий перерасчет тарифов на ЖКХ запланирован на 1 июля 2024 года.