«Апокалипсиса пока не будет»: Медведев подвел итоги 2022 года

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал статью для «Российской газеты», в которой подвел итоги уходящего года в шести пунктах. Они касаются спецоперации на Украине и взаимоотношениям России с западными странами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего 2022 года в материале для «Российской газеты». Он подчеркнул, что этот год «на пороге новой эпохи» был «сложным, грозным, драматичным».

По его мнению, происходят «кардинальные перемены во всем»: «от расстановки глобальных «центров силы» до повседневного уклада жизни множества людей». Изменения, считает Медведев, затронут и «большинство международных институтов, которые были созданы за долгие десятилетия».

«Они изрядно одряхлели и не выполняют своих задач. Часть из них стала чисто декоративной, другие пытаются сохранить былое влияние, правда, не очень успешно. Какие-то только формируются», – отметил бывший премьер-министр России.

Медведев отметил, что «у нас нет возможности дожидаться абстрактно-мудрых, но запоздалых оценок».

«Наш мир изменился, и это уже навсегда. И главное, что нужно понять, – куда он движется прямо сейчас и с нами вместе. Какое будущее начинается уже сегодня. Чего нам ждать. А главное – как действовать», – констатировал политик.

«Не претендуя на беспристрастную отстраненность», он высказал собственную позицию по нынешним событиям. Он подчеркнул, что «всем нормальным здравомыслящим людям» необходимо сохранить «трезвый рассудок и твердую волю, хладнокровие и силу духа, острое зрение и незашоренный взгляд».

«Видеть реальное положение дел в мире и делать выводы исключительно на основании объективных фактов. Логику собственных действий – строить таким же образом. Не поддаваясь ни на чьи лживые слова (а мерзкая ложь переполнила все зарубежные каналы информации)», – написал он и представил шесть итогов года.

Первый итог он назвал «Нацизм рядом, но он не пройдет».

Медведев напомнил, что с февраля на Украине проходит спецоперация России. «Денацификация отвратительного, почти фашистского режима Украины. Полная демилитаризация украинского государства. Гарантии от агрессий в будущем», – заявил зампред Совбеза России.

По его словам, решение о проведении спецоперации было принято «под давлением обстоятельств», так как речь шла «о выживании» России. «Это стало очевидно уже в конце 2021 года, когда Североатлантический альянс отказался дать гарантии невступления Украины в НАТО. А украинские наркоманы объявили о желании возродить ядерный арсенал», – полагает Медведев.

Он считает, что Запад «напрочь забыл» уроки Второй мировой. «Неонацизм нашел поддержку даже в странах, которые всегда заявляли о своем неприятии гитлеровской идеологии, чья историческая память полна боли, стыда и гнева», – написал он, заявив, что Россия «не могла спокойно смотреть на то, как одиозный националистический режим стремится свести к нулю не только Россию, но и весь «Русский мир».

«Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому», – считает Медведев.

Второй итог года он обозначил как «Иллюзии закончились, сегодня нас разделяет с западным миром гораздо больше, чем объединяет».

По его словам, события 2022 года «аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового «полюса».

«Осталось только брезгливое недоумение: и эти люди всерьез считают себя мировыми лидерами, претендуют на что-то глобальное, мечтают диктовать свою волю другим?» – добавил он.

В качестве обоснования своей позиции политик привел слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, подписанных в 2014 году. Ранее она заявила, что документы были подписаны ради того, чтобы «дать Украине время стать сильнее». «То есть изначально задумывались, чтобы подготовиться к кровопролитной войне», – утверждает Медведев.

«На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть», утверждает зампред Совбеза России, подчеркивая, что это не выбор Москвы.

Третий итог – «Эпидемия русофобии требует лечения сильными средствами».

Медведев сравнил русофобию с «заразной дурной болезнью». По его мнению, обострение этого явления произошло, потому что «надо было возродить главного врага, чтобы не отвечать за очевидные собственные промахи» в политике, экономике, отношениях с другими странами.

«Выслуживаясь перед «хозяевами» и по своему скудоумию, киевский режим отчаянно стремится «запретить» не только любые контакты своих граждан и бизнеса с Россией. Но и любой «русский дух», русскую культуру – даже ту, которая по праву стала мировой классикой», – написал Медведев, напомнив о переименовании улиц и сносе памятников русским деятелям культуры.

Четвертый итог заключает в том, что «Запад загнал себя в клетку, пусть посидит в изоляции».

«Налицо глобальный идеологический и философский крах западного мировоззрения, его модели мироустройства. В современных реалиях это особенно ощутимо», – полагает автор материала.

Медведев уверен, что западные страны сами себя «закрывают стенами», превращаясь в «осажденную крепость». »[Запад] сам себя заключает в клетку – пока прочий мир спокойно живет на воле. Туда ему и дорога. Пусть поживет в резервации», – заявил он.

Медведев считает, что «рядовым» европейцам можно только посочувствовать из-за того, что им приходится «оплачивать безумные счета за коммунальные услуги или топливо», а также принимать на содержание беженцев с Украины и «уступать им рабочие места».

В пятом итоге Медведев предрек отсутствие «пока» Апокалипсиса.

По его словам, «мы боремся не с украинским народом, а с засевшей в Киеве нацистской сволочью, захватившей власть в результате государственного переворота».

«Наши враги при этом в средствах не стесняются – на их совести (хотя вряд ли к ним применимо это слово) – тысячи разрушенных домов, загубленных жизней, беженцев и обездоленных людей», – написал он, заявив, что «переговоры с нынешним, марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году».

Медведев считает, что «единственное, что сегодня останавливает наших врагов, – это понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» и воспользуется ими в случае возникновения «реальной угрозы».

«Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было – ответно-встречный удар или превентивный», – отметил он.

Зампред Совбеза РФ предупредил: «Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго».

Заключительный, шестой итог этого года, он назвал «Россия не «выживает», а живет. Развивается и побеждает».

Медведев констатировал, что за это время в стране произошли «огромные перемены» в «ее экономике, а главное – в сознании огромного числа граждан». По его мнению, все зависит от «стойкости и сплоченности, патриотизма и уверенности в победе, зрелости мышления и твердости духа» россиян.

Бывший президент и премьер-министр России утверждает, что сейчас неуклонно идет процесс взросления общества. «Конечно, еще не все успели осознать, насколько сильно изменилась наша жизнь, какие цели будут главными на долгие годы вперед. На передовой рвутся снаряды, а кто-то считает, что это не его дело», – написал он.

Политик полагает, что «этот год заставил наше общество в полном смысле слова мобилизоваться». Он выделил добровольцев, солдат и офицеров, волонтеров. Также Медведев обратил внимание на «мобилизацию другого, высшего порядка», когда «страна смогла в считанные месяцы сплотиться и выйти на новый уровень гражданского сознания».

«2022 год очень многое изменил в нас. Заставил определиться в своих мыслях и чувствах. Научил отличать второстепенное от действительно важного. И ценить – самые главные для всех нас вещи. Мужество. Милосердие. Взаимовыручку. Историческую и семейную память. Верность своему долгу и традициям. Справедливость. Правду. Совесть», – написал он.

В заключение Медведев назвал девизом уходящего года фразу «своих не бросаем».