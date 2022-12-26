Лавров: власти России сделали выводы за время спецоперации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с представителями российских средств массовой информации, 26 декабря 2022 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшем будущем западные страны не смогут «рулить в мировой экономике, придется договариваться». Он добавил, что Москва будет ориентироваться на государства, с которыми «очень сложные компромиссы порой достигались», но «никто никого не обманывал» — в отличие от Запада. Он также сообщил о выводах, которые власти сделали после девяти месяцев СВО.

В ближайшее время Запад столкнется со значительным сокращением своих возможностей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских газет и телеканалов. Его слова передает ТАСС.

«В ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей, рулить в мировой экономике так, как ему хочется, и хочет он или не хочет, придется договариваться», — сказал дипломат.

Лавров добавил, что Москва «не собирается бегать за Западом», поскольку западные государства «разорвали практически все отношения».

«У нас есть с кем развивать взаимодействие в экономике, в социальной сфере, в культурной сфере, в спортивной, в конце концов. Мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил и с кем мы порой очень сложные достигали компромиссы. Но когда они достигались, никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот», — сообщил глава МИД РФ.

По словам Сергея Лаврова, США пытаются проводить политику «конца истории», установить доминирование.

«А сейчас, если вы посмотрите на ту политику, которую проводит администрация [президента США Джо] Байдена, они ровно этого хотят. Они хотят, чтобы конец истории состоялся не просто в работах политических аналитиков и политологов, а чтобы он состоялся в реальной жизни», — добавил российский министр.

Он также заявил, что Запад «пытается установить доминирование того самого золотого миллиарда».

Лавров обвинил американских политиков в «антиисторичном» подходе к международным отношениям.

«Ход истории остановить невозможно, конца у истории не бывает и не будет, потому что человечество уже не раз проходило через попытки подчинить его со стороны той или иной силы, которая вознамерилась диктовать всем все и вся», — сказал глава МИД.

Сергей Лавров заявил, что российские власти сделали определенные выходы за время боевых действий на Украине.

«Мы просто обязаны делать все, чтобы у нас была независимая система функционирования нашего государства, прежде всего с точки зрения критически важных отраслей, критически важных технологий. Мы поняли за эти месяцы специальной военной операции, да, собственно говоря, и за прошлые годы, когда уже очень серьезные санкции против России вводились», — сказал он.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия «слишком откровенно» положилась на заверения начала 1990-х «об общем европейском доме и международном разделении труда».

Запад, добавил глава МИД РФ, стремится продолжать колониальную политику.

«Где бы кого обмануть, где бы урвать себе побольше», — возмутился Лавров.

Прокомментировал российский министр и политику властей Украины. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский вместе «со своими западными хозяевами» не намерен идти на компромиссы.

«Именно поэтому нужно победить Россию не только на поле боя, как они говорят, но и нанести стратегическое поражение, чтобы никому не повадно было», — заявил глава Министерства иностранных дел РФ.