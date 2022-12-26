«Проводим многогранную политику». В Казахстане определились с отношением к санкциями против РФ

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что антироссийские санкции негативно влияют на экономику страны, поэтому Астана их не поддерживает, но не будет помогать Москве обходить рестрикции. Он также надеется, что России и Украине удастся наладить переговорный процесс и заключить мир.

«Казахстан не участвует в санкциях против России»

Мухтар Тлеуберди дал интервью японскому телеканалу NHK, в котором поделился, что, по его мнению, «санкции против России окажут негативное влияние на экономику Казахстана».

«Обеспокоен конфликтом в Украине <…> И Россия, и Украина исторически являются дружественными Казахстану странами. Президент Казахстана Токаев поддерживает регулярные контакты с президентами обеих стран и попросил обе стороны работать над разрешением спора за столом переговоров. Мы призываем все стороны найти мирный и дипломатический способ сделать это», — сказал он.

По словам главы МИД, Казахстан «проводит многогранную и сбалансированную внешнюю политику». Страна «стремится развивать взаимовыгодные и равноправные отношения с крупнейшими мировыми державами, такими как Россия, Китай и соседи по Центральной Азии, а также Япония, Соединенные Штаты и ЕС».

«Экономические отношения между Россией и Казахстаном глубокие, и на самом деле на экономику Казахстана негативно повлияли санкции против России. Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями с целью обхода санкций», — подчеркнул Тлеуберди.

Он отметил, что, когда в России «санкции вынудили многие иностранные компании прекратить свою деятельность или закрыть свои офисы», правительство Казахстана пригласило их переехать к себе.

«Тройственный газовый союз»

В конце ноября на встрече в Москве президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили создание «тройственного газового союза».

«В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — сказал тогда пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

По его словам, в результате переговоров два лидера решили, что необходимо привлечь экспертов трех стран для поиска рационального решения этого вопроса с учетом интересов всех сторон.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко также подтвердил, что сначала нужно на экспертном уровне изучить проект по созданию газового альянса. Он подчеркнул, что сторонам при этом важно учесть санкционные риски.

7 декабря Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера страны Журабека Мирзамахмудова сообщил, что власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном.

«Даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союз», — сказал он.

Мирзамахмудов отметил, что Ташкент ведет диалог с Москвой на предмет поставок российского топлива по трубопроводу через территорию Казахстана, но страны оформят эту сделку как «технический контракт», а не альянс. Министр также заявил, что Узбекистан не станет соглашаться на политические условия для получения природных ресурсов.

9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала назвал информацию Reuters об отказе Узбекистана вступать в альянс попыткой «помазать политикой эти процессы».

«Все это требует координации. И все это требует не координации с точки зрения политики, как об этом написало агентство Reuters, никаких там политических условий нет, а с точки зрения именно коммерческой выгода и коммерческих интересов трех стран», — уверен представитель Кремля.

По его мнению, слова Мирзамахмудова были искажены, и «опять произошла попытка агентства Reuters помазать политикой все эти процессы».

16 декабря посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин сообщил РИА Новости, что переговоры о создании газового союза продолжаются, а СМИ неверно интерпретируют позиции сторон.