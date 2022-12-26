«Имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза ООН? У Украины есть ответ»

Украина потребует, чтобы Россию исключили из Совета безопасности ООН из-за «из-за преступлений против Украины». Западные союзники Киева в ответ на такие инициативы отмечали, что сейчас нет такого инструмента, чтобы выгнать из Совета постоянного члена.

МИД Украины намерен обсудить правомерность пребывания России в Совбезе ООН. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава министерства Дмитрий Кулеба.

«Мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ – нет, не имеет», – заявил он.

Дипломат утверждает, что «люди уже задают вопрос – какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности», хотя пока эти вопросы «не оговаривают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств».

Другие заявление Киева

Почти неделю назад Кулеба заявил, что Украина собирается официально доказать, что Россия «без надлежащих юридических оснований» занимает место постоянного члена в Совете безопасности ООН. По его словам, Киев также докажет, что Москва получила его в результате применения «мошеннической схемы».

«Украина готовится к официальным шагам, которые докажут, что РФ незаконно состоит в Совбезе ООН, и запустят политический процесс, чтобы лишить ее этого места», – пообещал Кулеба.

Он признал, что этот процесс не будет простым. Но министр считает, что пришло время для открытого и предметного разговора об «узурпации Россией места в Совбезе ООН и Организации Объединенных Наций в целом».

«Международное право, а не интриги и махинации для удовлетворения России – вот на чем будет настаивать Украина», – предупредил Кулеба.

22 октября глава МИД Украины в очередной раз призвал исключить Россию из списка постоянных членов Совбеза ООН: «После совершения преступления агрессии против Украины, многочисленных военных преступлений, подрыва глобальной продовольственной и энергетической безопасности должна ли Россия все еще оккупировать место постоянного члена Совета Безопасности ООН?»

Украина требует такого шага от западных партнеров почти год. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании Совбеза ООН заявил, что «у России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер».

«Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН», – добавил он.

Что думают США об исключении РФ из Совбеза ООН

В Белом доме признали, что пока нет пути по приостановке членства России в Совете.

«Мы были очень последовательны в этом вопросе. Если бы существовал путь к приостановке членства России в Совбезе ООН, мы бы незамедлительно занялись этим. К сожалению, мы не имеем (возможности) изменить правила ООН», – сказала спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер.

По ее мнению, действия России на Украине возмутительны и нарушают устав ООН, оскорбляя мандат Совбеза. Она отметила, что США работают над тем, чтобы не допустить Россию к руководящим должностям в других органах системы ООН.

Позиция Евросоюза

В ЕС так же, как и в США, признают, что невозможно Россию лишить ее места в Совбезе ООН. Но руководство союза хотело бы разработать механизм «заморозки», заявил в интервью каналу RTVi председатель Евросовета Шарль Мишель.

«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», – объяснил он.

Но сейчас, сказал чиновник, это может привести «в тупик сам концепт безопасности ООН». Тем не менее Мишель утверждает, что «в международном праве есть изъян», раз постоянный член Совбеза ООН может, по его мнению, нарушать международное право.

«Мы хорошо видели, что до начала этой войны концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем», – добавил он.

По мнению представителя Евросоюза, ООН обязательно нужно будет реформировать, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка.

Ответ России

В России неоднократно напоминали, что согласно Уставу ООН Россию нельзя исключить из Совета организации.

О том, что инициатива «абсолютно нереальна», говорил в середине марта замглавы российского МИДа Сергей Вершинин. Он пояснил, что для этого необходимо провести голосование, в котором две трети стран-членов ООН должны выступить «за» предложение.

«И среди них должны быть голоса всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию. И понятно, что такое решение не пройдет», – сказал он в интервью «Известиям».

Постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето.