Дмитрия Медведева назначили на новую должность в «оборонке»

Президент России Владимир Путин назначил зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева своим первым заместителем в Военно-промышленной комиссии. Теперь он сможет вести заседания комиссии при отсутствии Путина. До сегодняшнего дня этой должности в составе комиссии не было.

Согласно указу президента России Владимира Путина, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев занял введенный российским лидером пост первого зампреда ВПК. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.

«Внести в положение о Военно-промышленной комиссии Российской Федерации <...> следующие изменения: включить следующих лиц: Медведев Д. А. — заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Также из указа следует, что Медведев будет наделен правом вместо председателя самостоятельно проводить заседания органа.

Военно-промышленная комиссия занимается организацией и координацией деятельности федеральных ведомств по вопросам госполитики в сфере военно-промышленного комплекса, разработкой концепций и планов, а также контролем за их исполнением. До 2014 года она существовала в структуре правительства. С сентября 2014 комиссию возглавляет президент страны.

В январе 2020 года Медведева назначали на должность заместителя председателя Совета безопасности России. До того этой должности в структуре Совбеза не было.

Новости для «Сколково»

Медведев после сообщения о назначении уже заявил, что фонд «Сколково» переформатирует свою деятельность и встроит ее в контекст непростой технологической повестки дня.

«Нам приходится действительно отражать беспрецедентную санкционную агрессию в отношении нашей страны, которую развернул, как принято называть, коллективный Запад... Надеюсь, что экосистема «Сколково» с учетом тех возможностей, которые были созданы государством при участии партнеров, успешно адаптируется к новым вызовам. Ну мы переформатируем в известной степени свою деятельность и встроим ее в контекст весьма непростой ныне технологической повестки дня»,

— сказал он на заседании попечительского фонда.

Медведев напомнил, что президентом поставлена задача укрепления технологического суверенитета государства. «Сколково» тоже активно эту работу ведет. Несмотря на резкое ограничение международного сотрудничества, все-таки новые идеи возникают, и эти новые идеи внедряются в экосистему самого фонда», — сказал он.

«Наша задача не только заместить какие-то отдельные позиции по тем или иным направлениям. Нужно стараться добиваться превосходства по всем ключевым жизненно-необходимым направлениям работы, нужно сконцентрировать усилия на продвижении технологических компаний-лидеров, продукция которых сейчас остро востребована государством и рынком», — заявил Медведев.

Помощник Медведева Олег Осипов сообщил РИА Новости, что чиновник уже занимается тематикой «оборонки», но по линии Совбеза.

«Сегодняшний указ структурирует ту работу, которую вела контрольная группа Совета безопасности под руководством Дмитрия Медведева. Контрольные мероприятия будут продолжены уже в рамках работы Военно-промышленной комиссии», — рассказал он.

Другие изменения в ВПК

Вместе с Медведевым в новый состав комиссии вошел глава МЧС Александр Куренков.

В коллегию комиссии вошли:

— председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов;

— замминистра экономического развития Максим Колесников;

— замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский;

— глава Ростехнадзора Александр Трембицкий;

— генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев;

— замгендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов;

— первый замгендиректора «Росатома» Олег Шубин

— первый зампредседателя коллегии ВПК Василий Тонкошкуров;

— председатель научно-технического совета ВПК Андрей Тюлин.

Тем же указом из состава комиссии исключен бывший глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. В начале декабря премьер РФ Михаил Мишустин назначил Тюлина председателем научно-технического совета Военно-промышленной комиссии — зампредом коллегии ВПК. Ранее Тюлин был гендиректором холдинга «Российские космические системы».