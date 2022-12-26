«Техника не пострадала». Что известно об атаке аэродрома «Энгельс»

Обломки украинского беспилотника, сбитого российской ПВО, упали в районе военного аэродрома «Энгельс» в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики Дальней авиации ВКС России. При этом погибли трое военнослужащих ВС РФ, но техника не пострадала. Что известно о ЧП на аэродроме – в материале «Газеты.Ru».

«Угрозы для жителей нет»

Утром в понедельник в Энгельсе в районе аэродрома зазвучала система воздушной тревоги, местные жители рассказали о взрыве, сообщил Telegram-канал Baza.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своем Telegram-канале, что «никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было».

«Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», — подчеркнул он.

Губернатор уточнил, что силовые структуры «проверяют сведения о происшествии на военном объекте».

Позже Министерство обороны сообщило о гибели трех человек при падении обломков украинского беспилотника в районе военного аэродрома в Саратовской области.

«Двадцать шестого декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — цитирует релиз оборонного ведомства РИА Новости.

В министерстве уточнили, что во время ЧП на аэродроме «Энгельс», где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России, авиационная техника повреждений не получила.

В свою очередь Бусаргин в Telegram выразил свои соболезнования родным и близким погибших военных. Он также пообещал оказать их семьям «всю необходимую помощь».

Атака 5 декабря

Нынешний беспилотник – не первая попытка ВСУ атаковать аэродром «Энгельс». 5 декабря украинские военные также пытались ударить по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства.

В Минобороны РФ тогда сообщили, что удалось перехватить БПЛА, но при падении обломков погибли трое военнослужащих, ранены четверо, также была «незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов».

«Утром 5 декабря киевским режимом совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области», — рассказали тогда в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в качестве ответных мер на атаку Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса.

«По системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все назначенные 17 объектов поражены», — уточнили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что этот удар нарушил переброску железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Причастность США

7 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон не помогал Украине наносить удары по территории России.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов», — цитирует его агентство Bloomberg.

В тот же день спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге назвал российские аэродромы законными целями и заявил, что Украина «не обязана ограничивать» свои действия собственными территориями.

По его словам, правительство ФРГ приняло к сведению сообщения о разрушениях на российских авиабазах и придерживается мнения, что Украина имеет законное право на самозащиту, которое исходит из статьи 51 Устава ООН.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал на брифинге, что заявление Хебешрайта не способствуют решению конфликта, а продлевает «весь этот тяжелый период».

11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США «не подталкивают» Украину к проведению операций внутри России, а также «не способствуют украинским операциям» на территории РФ. По его словам, Соединенные Штаты помогают Киеву защищать «свою территорию», в том числе потерянную за время вооруженного конфликта.